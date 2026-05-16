Крупный пожар на заводе начался в российском городе
Крупный пожар начался на территории производственной площадки в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.
Информация о возгорании по адресу улица Авторемонтная, дом 20/2 поступила в 02:46 по московскому времени. Огонь распространился на площади шести тысяч квадратных метров. По данным телеканала РЕН ТВ, там находится завод по переработке пластмассы «АлтынПолимер-НЧ».
К тушению привлекли 125 человек и 37 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Москве на 9-й улице Соколиной горы загорелся многоэтажный жилой дом. На месте работали пожарные подразделения.
