Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры в Ленобласти
В Ленинградской области мужчине пришлось выпрыгнуть из окна квартиры на пятом этаже, чтобы спастись от огня. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пожар вспыхнул в девятиэтажном доме на улице Красных Фортов в Сосновом Бору. Площадь возгорания составила 20 кв. м.
Жильцы дома оперативно отреагировали на ЧП и эвакуировались самостоятельно до приезда экстренных служб. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь пострадавшему и передали его бригаде медиков. Из‑за прыжка с высоты мужчина, по предварительной информации, получил тяжелые травмы.
Ранее пожар вспыхнул на территории развлекательного комплекса в столичном районе Измайлово. Огонь распространился по крыше строения на площади 200 кв. м.
