Вырос в деревне, строил Останкинскую телебашню, написал гимн МГИМО: Сергею Лаврову 75 лет, как живет министр и его семья

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает свое 75-летие. Он занимает этот пост уже 22 года, что делает его самым долгосрочным министром в текущем правительстве.
За это время сменились десятки его зарубежных коллег, о которых уже мало кто помнит. Лавров работает в сложное время для международных отношений, но несмотря на это, авторитет России продолжает расти. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Лавров учился в школе в Ногинске, а затем в московской школе, где его любимыми предметами были физика и математика. В 1972 году он окончил МГИМО, куда поступил по совету матери, хотя изначально хотел учиться в инженерно-физическом институте. Во время учебы он работал на строительстве Останкинской телебашни.
В 1988 году Сергей Лавров вернулся в Москву и стал заместителем начальника управления международных экономических отношений МИДа. С 1990 года он возглавил управление международных организаций. После распада СССР он стал директором департамента международных организаций и глобальных проблем. В 1992 году его назначили заместителем министра иностранных дел, где он курировал различные направления, включая права человека и международное сотрудничество. В январе 1994 года Лавров уехал в Нью-Йорк, чтобы возглавить представительство России при ООН, где работал десять лет.
С 2014 года Сергей Лавров критиковал события на Украине. Он также настаивал на необходимости выполнения минских соглашений. В 2021 году Лавров заявил, что нельзя игнорировать Владимира Зеленского и его команду, призвал требовать от них выполнения соглашений, подписанных в 2015 году.
17 декабря 2021 года Россия предложила США и НАТО гарантии безопасности, требуя юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО на восток и не допускать вступления Украины и других постсоветских стран в альянс. Также Россия хотела, чтобы ударные вооружения НАТО не размещались у её границ, а силы альянса вернулись на позиции 1997 года.
В январе 2022 года прошли переговоры, но они не принесли результатов по важным для России вопросам. США и НАТО подтвердили, что не откажутся от принципа «открытых дверей» для новых членов.
21 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности России Лавров сказал, что нужно продолжать диалог с Западом о гарантиях безопасности.
Лавров на протяжении многих лет пользовался большой популярностью среди россиян в качестве министра. В мае 2024 года он был вновь назначен на пост главы МИДа.
Екатерина замужем за предпринимателем Александром Винокуровым, у них двое детей. В апреле 2022 года против нее ввели санкции США, Великобритания и Австралия.
Он играет на гитаре, пишет песни и стихи, а также стал автором гимна МГИМО. Известно, что во время отпусков он любит ходить в походы, путешествовать по Горному Алтаю, сплавляться по рекам и заниматься гребным слаломом. Кроме того, он возглавляет попечительский совет Федерации гребного слалома России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992) и является Героем Труда РФ (2020). Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020), а также отмечен Почетной грамотой и четырьмя благодарностями президента.
Среди иностранных наград у него есть ордена Дружбы от Лаоса, Белоруссии и Вьетнама, а также ордена Почета от Южной Осетии и Святого Месропа Маштоца от Армении. Кроме того, он является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу» и заслуженным работником дипломатической службы РФ.
Он также добавил, что готов помочь Тиллерсону, если тот чувствует, что не со всеми может «танцевать».
Неясно, к кому именно было обращено это высказывание: по одной версии, он мог говорить журналистам, которые переговаривались в зале, а по другой — переводчикам, испытывавшим сложности с переводом с арабского на русский.
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Детство у бабушки с дедушкойСергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. У него есть грузинские и армянские корни, а его отец родом из Тбилиси. Мать работала в Министерстве внешней торговли СССР. В детстве он жил с бабушкой и дедушкой в Ногинском районе, где любил играть в футбол и хоккей.
«Я жил у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами, в ста метрах от стадиона, который назывался «Спартак», где мы играли в футбол летом, а зимой в хоккей», — рассказывал Лавров.
Лавров учился в школе в Ногинске, а затем в московской школе, где его любимыми предметами были физика и математика. В 1972 году он окончил МГИМО, куда поступил по совету матери, хотя изначально хотел учиться в инженерно-физическом институте. Во время учебы он работал на строительстве Останкинской телебашни.
Фото: iStock/SerrNovik
Карьера Сергея ЛавроваПервой работой Сергея Лаврова стало посольство СССР в Шри-Ланке, где он был стажером и затем атташе с 1972 по 1976 год. После этого он работал в отделе международных организаций МИДа до 1981 года. С 1981 по 1988 год Лавров находился в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, где поднялся по карьерной лестнице от первого секретаря до старшего советника. Позже он снова вернется в Нью-Йорк, но уже как представитель России.
В 1988 году Сергей Лавров вернулся в Москву и стал заместителем начальника управления международных экономических отношений МИДа. С 1990 года он возглавил управление международных организаций. После распада СССР он стал директором департамента международных организаций и глобальных проблем. В 1992 году его назначили заместителем министра иностранных дел, где он курировал различные направления, включая права человека и международное сотрудничество. В январе 1994 года Лавров уехал в Нью-Йорк, чтобы возглавить представительство России при ООН, где работал десять лет.
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
МИД РФ Сергей ЛавровСергей Лавров стал министром иностранных дел России в 2004 году при президенте РФ Владимире Путине. Лавров дольше всех занимает эту должность и считается одним из самых долгоработающих членов правительства. За время его работы Россия сначала сблизилась с Западом, а затем отношения резко ухудшились.
С 2014 года Сергей Лавров критиковал события на Украине. Он также настаивал на необходимости выполнения минских соглашений. В 2021 году Лавров заявил, что нельзя игнорировать Владимира Зеленского и его команду, призвал требовать от них выполнения соглашений, подписанных в 2015 году.
Фото: iStock/vchal
17 декабря 2021 года Россия предложила США и НАТО гарантии безопасности, требуя юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО на восток и не допускать вступления Украины и других постсоветских стран в альянс. Также Россия хотела, чтобы ударные вооружения НАТО не размещались у её границ, а силы альянса вернулись на позиции 1997 года.
В январе 2022 года прошли переговоры, но они не принесли результатов по важным для России вопросам. США и НАТО подтвердили, что не откажутся от принципа «открытых дверей» для новых членов.
21 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности России Лавров сказал, что нужно продолжать диалог с Западом о гарантиях безопасности.
Лавров на протяжении многих лет пользовался большой популярностью среди россиян в качестве министра. В мае 2024 года он был вновь назначен на пост главы МИДа.
«Я буду служить своей стране, пока она нуждается в моей помощи», — ответил Лавров на вопрос о том, как долго он намерен оставаться министром иностранных дел.
Личная жизнь Сергея ЛавроваСергей Лавров женат на Марии Александровне, филологе и преподавателе русского языка. У них есть дочь Екатерина, которая 17 лет жила в США, училась в Колумбийском университете и Лондонской школе экономики. Она работала в арт-галерее и аукционном доме Christie’s, а затем основала компанию Smart Art для поддержки молодых художников.
Екатерина замужем за предпринимателем Александром Винокуровым, у них двое детей. В апреле 2022 года против нее ввели санкции США, Великобритания и Австралия.
Екатерина Винокурова (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
Гитара, стихи и песниСергей Лавров долгое время болеет за футбольный клуб «Спартак» и является одним из основателей Народной футбольной лиги, которая занимается популяризацией любительского футбола.
Он играет на гитаре, пишет песни и стихи, а также стал автором гимна МГИМО. Известно, что во время отпусков он любит ходить в походы, путешествовать по Горному Алтаю, сплавляться по рекам и заниматься гребным слаломом. Кроме того, он возглавляет попечительский совет Федерации гребного слалома России.
Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного в день его рожденияВ честь 75-летия президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова высшим государственным орденом — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992) и является Героем Труда РФ (2020). Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020), а также отмечен Почетной грамотой и четырьмя благодарностями президента.
Среди иностранных наград у него есть ордена Дружбы от Лаоса, Белоруссии и Вьетнама, а также ордена Почета от Южной Осетии и Святого Месропа Маштоца от Армении. Кроме того, он является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу» и заслуженным работником дипломатической службы РФ.
Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой
СанкцииС конца февраля 2022 года Сергей Лавров попал под санкции со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Японии, Канады и Украины. В начале июня 2022 года Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролететь через свое воздушное пространство самолету, на котором он летел с визитом в Сербию, из-за этих санкций.
Яркие цитаты политика
ТангоНа ужине глав МИД НАТО в апреле 2017 года Сергей Лавров с иронией отреагировал на комментарий бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости диалога с Россией. Тиллерсон сказал, что «танго танцуют вдвоем», добавив, что не хотел бы танцевать с Лавровым.
«Мне тоже мама не разрешала танцевать с мальчиками», — отметил в ответ Лавров.
Он также добавил, что готов помочь Тиллерсону, если тот чувствует, что не со всеми может «танцевать».
О дебилах
«Дебилы, б! [блин]», — произнес Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в августе 2015 года.
Неясно, к кому именно было обращено это высказывание: по одной версии, он мог говорить журналистам, которые переговаривались в зале, а по другой — переводчикам, испытывавшим сложности с переводом с арабского на русский.
О «болезни» США
«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет», — сказал министр иностранных дел в ходе онлайн-конференции на сайте «Комсомольская правда».
Нафиг я сюда пришелПеред недавней встречей президентов России и Беларуси журналисты утомили главу МИД РФ повторяющимися вопросами. В ответ он риторически спросил: «Нафиг я сюда пришел?».
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Дарья Осипова