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Захарова о словах Лаврова «Нафиг я сюда пришел»: решил подарить еще один мем

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Нафиг я сюда пришел?», оброненную полушепотом на пресс-конференции с журналистами. В комментарии для «Газеты.Ru» дипломат пояснила, что таким образом глава ведомства подарил россиянам «еще один мем».
«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — прокомментировала Захарова слова Лаврова.
Напомним, ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев выложил видео с пресс-конференции Сергея Лаврова перед встречей президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. В какой-то момент беседы с журналистами Лавров полушепотом обронил фразу «Нафиг я сюда пришел». Юнашев объяснил это тем, что представители СМИ утомили министра каверзными вопросами.

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Bloomberg: США «по-тихому» усилили санкции против России, чтобы склонить к перемирию
Bloomberg: США без особого шума усиливают антироссийские санкции
14 марта 2025, 12:09

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты тихо и незаметно ужесточили некоторые антироссийские санкции. Это было сделано для того, чтобы склонить Москву к заключению перемирия на Украине.
Об этом пишет обозреватель информационного агентства Bloomberg Дэниел Флэтли. Автор публикации поясняет, что речь в данном случае идёт об истечении лицензии, которая позволяла российским банкам получать платежи за энергоносители в долларах. Срок её действия истёк 12 марта, а администрация Трампа без лишней огласки не стала её продлевать.

Ранее министр финансов США Скотт Бессен заявлял, что его ведомство без колебаний ввело бы новые санкции против России, чтобы попытаться вынудить её сесть за стол переговоров. Также глава американского Минфина добавил, что президент Дональд Трамп готов «оказывать максимальное давление» на обе стороны, чтобы склонить из к мирному разрешению конфликта.

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Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в своём заявлении по Украине
14 марта 2025, 08:10

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин не упомянул в своём заявлении о готовности к прекращению огня на Украине ни одного из лидеров европейских стран.
На это обратили внимание обозреватели французского издания Les Echos. В публикации отмечается, что российский лидер отдал должное главам четырёх государств, которые, по его мнению, принимают деятельное участие в урегулировании украинского кризиса. В этой связи он упомянул руководителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, то есть основных государств, входящих в БРИКС.

«О европейцах не было сказано ни слова», — подчеркнули авторы материала.

Накануне, 13 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что у российской стороны возникли некоторые вопросы относительно того, как именно будет организовано перемирие на Украине. По его словам, Москва в целом поддерживает эту идею, однако существует ряд важных деталей, которые необходимо предусмотреть.

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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Муххамедом бен Сальманом
14 марта 2025, 07:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе беседы, как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили ключевые вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК .

Путин и бен Сальман подчеркнули важность формата ОПЕК для обеспечения стабильности на нефтяном рынке и подтвердили свою приверженность взятым обязательствам. Президент России также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан, передав добрые пожелания королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В свою очередь, наследный принц отметил значимость урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность содействовать нормализации отношений между Россией и США.

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#президент
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#посольство
#рф
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Уолтц: на переговорах по Украине решаются территориальные вопросы
14 марта 2025, 05:50

Фото: iStock/sb2010

Советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсуждаются территориальные вопросы и присутствие европейских военных на Украине. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Вы не ошибаетесь ни в чем из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами: с русскими и с украинцами», — пояснил советник.

Ранее Майк Уолтц рассказал о работе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве. Последний участвует в переговорах с российской стороной и передает информацию о них в Белый дом. Это сделано для того, чтобы Дональд Трамп мог принять решение о дальнейших шагах по урегулированию конфликта.

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#сша
#россия
#дональд трамп
#украина
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Спецпосланник Трампа Уиткофф в Москве и передает информацию о переговорах с РФ в США
Майк Уолтц: Уиткофф в Москве и передает информацию о переговорах с РФ в США
14 марта 2025, 05:20

Фото: iStock/lucky-photographer

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве и передает информацию о переговорах с Россией в Белый дом. Об этом рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп - принять решение о дальнейших шагах», — сообщил Уолтц в интервью для телеканала Fox News.

Напомним, что Стивен Уиткофф прибыл с визитом в Москву в четверг. Он также участвовал в переговорах с делегацией из РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидер страны Владимир Путин должен встретиться с Уиткоффом 13 марта.

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