Захарова о словах Лаврова «Нафиг я сюда пришел»: решил подарить еще один мем

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Нафиг я сюда пришел?», оброненную полушепотом на пресс-конференции с журналистами. В комментарии для «Газеты.Ru» дипломат пояснила, что таким образом глава ведомства подарил россиянам «еще один мем».
«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — прокомментировала Захарова слова Лаврова.Напомним, ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев выложил видео с пресс-конференции Сергея Лаврова перед встречей президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. В какой-то момент беседы с журналистами Лавров полушепотом обронил фразу «Нафиг я сюда пришел». Юнашев объяснил это тем, что представители СМИ утомили министра каверзными вопросами.
Читайте также:
Лавров раскрыл, как происходит диалог РФ с представителями США
Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России
Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным
Данил Пономарев