«Контакты на всех уровнях»: Лавров поговорил с госсекретарем США

Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: mid.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.
Основное внимание уделялось консолидации предпосылок для начала переговоров о достижении устойчивого мира на Украине. Это следует из ранее состоявшейся беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, где также подчёркивалась важность поиска дипломатических решений.
Стороны договорились поддерживать контакты на всех уровнях для продвижения диалога.
Кроме украинской темы, Лавров и Рубио затронули ряд других международных вопросов. В МИД РФ подчеркнули продуктивность обмена мнениями и необходимость дальнейшего взаимодействия.
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Стороны договорились поддерживать контакты на всех уровнях для продвижения диалога.
Кроме украинской темы, Лавров и Рубио затронули ряд других международных вопросов. В МИД РФ подчеркнули продуктивность обмена мнениями и необходимость дальнейшего взаимодействия.
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Мария Моисеева