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«Контакты на всех уровнях»: Лавров поговорил с госсекретарем США

МИД РФ: Сергей Лавров 27 апреля провел телефонный разговор с Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: mid.ru)

Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: mid.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.
Основное внимание уделялось консолидации предпосылок для начала переговоров о достижении устойчивого мира на Украине. Это следует из ранее состоявшейся беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, где также подчёркивалась важность поиска дипломатических решений.

Стороны договорились поддерживать контакты на всех уровнях для продвижения диалога.

Кроме украинской темы, Лавров и Рубио затронули ряд других международных вопросов. В МИД РФ подчеркнули продуктивность обмена мнениями и необходимость дальнейшего взаимодействия.

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Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского
Telegraph: третий стул на встрече Трампа с Зеленским предназначался для переводчика
28 апреля 2025, 00:45

Фото: iStock/narvo vexar

Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане был подготовлен третий стул для переводчика. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники во французском дипломатическом ведомстве.
Формат встречи изменился в последний момент: лидеры США и Украины провели обсуждение тет-а-тет. По данным издания, инициатором прямого диалога стал президент Франции Эммануэль Макрон, убедивший Зеленского начать переговоры без посредников и разговаривать с Трампом напрямую.

«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — пишет автор статьи.
26 апреля Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме. Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Макрон.

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Сенатор Ли: Зеленский желает, чтобы российско-украинский конфликт продолжался вечно
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#зеленский
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Сенатор Ли: Зеленский желает, чтобы российско-украинский конфликт продолжался вечно
27 апреля 2025, 22:54

Фото: iStock/ 3dmitry

Глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт завершился. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в соцсети X.
Ли отреагировал на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что украинский политик не собирается заключить мирное соглашение с Российской Федераций.

«Зеленский хочет, чтобы этот военный конфликт длился вечно», — обратил внимание член Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что россияне не являются врагами для граждан США. Подобным образом инвестор отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался снова выпросить помощь. Украинский политик обратил внимание, что Киев сражается с «врагами» Соединенных Штатов Америки.

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#сша
#сво
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Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
27 апреля 2025, 18:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению от ВСУ Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся во время операции подразделений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению курского приграничья от украинских войск. Последним на территории российского региона было возвращено под контроль ВС РФ село Горналь.

Путин поздравил командующего группировкой и командиров с победой и выразил благодарность за «геройскую работу».

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#курская область
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Рубио: США не расширяют санкции против России, чтобы не мешать мирным переговорам
27 апреля 2025, 17:16

Фото: iStock/ syahrir maulana

США не расширяют санкции против Российской Федерации, дабы не мешать мирным переговорам по Украине. Позицию Вашингтона разъяснил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.
«Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе», — уточнил Марко Рубио.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки выразил надежду, что получится «сблизить» позиции Российской Федерации и Украины.

Марко Рубио подчеркнул, что санкции только отдаляют от мирного урегулирования конфликта.

«Когда вы начинаете делать такие вещи [вводить санкции], вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть», — поделился госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского вынудят приять предложение президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

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#украина
#россия
#санкции
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Военный эксперт раскрыл, зачем Украина распространяет фейки о пробелах в обороне Сумской области
Военный эксперт Хатылев связал фейки об обороне Сумщины с нехваткой ресурсов ВСУ
27 апреля 2025, 11:34

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киевский режим распространяет фейки о пробелах в обороне Сумской области, которым якобы должны поверить ВС РФ и увязнуть в тяжелых боях, так как у ВСУ образовалась острая нехватка ресурсов. Об этом заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Украина и ее западные партнеры перешли к психологическим операциям, так как чувствуют, что не справляются с российской армией на поле боя, потому хотят заманить ее в ловушку.
«Будут использоваться всевозможные инструменты, в том числе психологические. Англичане и американцы пытаются переложить это дело на украинские руки. Так как они у них кривые, мы знаем все о том, что они пытаются сделать против нас», — пояснил он.
Хатылев добавил, что у России есть свои люди в украинском тылу, которые предупреждают о психологических диверсиях.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что Киев распространяет фейки об отсутствии укреплений в Сумской области и слабой обороне, чтобы заманить российскую армию в ловушку, истощить и вынудить отступить.

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