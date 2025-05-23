Лавров: Украине передадут проект об урегулировании кризиса после обмена пленными

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Москва передаст Киеву свой проект документа с условиями урегулирования кризиса на Украине после обмена пленными в формате «тысяча на тысячу». Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — сказал главный дипломат страны.Лавров добавил, что Москва привержена достигнутым в Стамбуле договоренностям и заканчивает подготовительную работу по перечню для обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Сегодня в Минобороны сообщили о возвращении в Россию 270 бойцов ВС РФ.
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