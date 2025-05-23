Лавров: Украине передадут проект об урегулировании кризиса после обмена пленными

Кадры с вернувшимися из украинского плена российскими военными показало Минобороны в пятницу, 23 мая. Бойцы ВС РФ не могут сдержать улыбок. Они позируют на фоне советского и российского флагов, аплодируя и выкрикивая «Ура!».