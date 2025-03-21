Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Министр сегодня празднует своё 75-летие. С указом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», — говорится в указе президента.Сергей Лавров является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным посолом, заслуженным работником дипломатической службы Российской Федерации. С 2004 года возглавляет МИД РФ.
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