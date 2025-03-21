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Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой

Путин подписал указ о награждении главы МИД Лаврова орденом Андрея Первозванного
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Министр сегодня празднует своё 75-летие. С указом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», — говорится в указе президента.
Сергей Лавров является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным посолом, заслуженным работником дипломатической службы Российской Федерации. С 2004 года возглавляет МИД РФ.

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Сербский вице-премьер Вулин: Спецслужбы РФ помогают в борьбе с цветной революцией
Вулин: Спасибо спецслужбам РФ за помощь в борьбе с цветной революцией в Сербии
21 марта 2025, 08:36

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские спецслужбы оказывают значительную помощь в борьбе с организуемыми извне попытками совершения цветной революции в Сербии. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости он напомнил, что спецслужбы обоих государств ранее официально договорились о сотрудничестве в области противодействия цветным революциям, и это соглашение остаётся в силе. Политик отметил, что российская сторона оказывает всемерную поддержку спецслужбам Сербии, в первую очередь, информационную.

«Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал Вулин.

В Сербии уже несколько месяцев продолжаются акции протеста и митинги студентов и сторонников оппозиционных сил. Они начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Например, 15 августа в Белграде прошёл митинг, в котором, по данным МВД республики, приняли участие 107 тысяч человек.

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NYT: Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай войны с Китаем
21 марта 2025, 05:39

Фото: iStock/Austin Nooe

Предприниматель Илон Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай потенциальной войны с Китаем. Об этом сообщает The New York Times.
«Сверхсекретный брифинг, который будет посвящён планам войны с Китаем, состоит из 20-30 слайдов», — пишет газета.

Соответствующий брифинг для Маска должен состояться 21 марта. Ознакомит миллиардера со всеми планами Пентагон. При чем среди ведущих будут глава оборонного ведомства Пит Хегсет и исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. К тому же планируется участие главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Сэмюэля Папаро.

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Брюс: договоренность о полном прекращении огня на Украине очень близка
21 марта 2025, 05:07

Фото: iStock/IherPhoto

По словам официального представителя госдепа США Тэмми Брюса, договоренность о полном прекращении огня на Украине может случиться в очень скором времени. Об этом он заявил в эфире телеканала News Nation.
«Мы на расстоянии вздоха до полного прекращения огня, затем мы сможем начать говорить не только о мире на неделю или полгода, но о долгосрочном мире», — сказал Брюс.

С соответствующим заявлением ранее выступил и президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, переговоры с РФ и Украиной идут хорошо и все движется к завершению конфликта.

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Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт
21 марта 2025, 04:53

Фото: iStock/possum1961

По словам американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с РФ по созданию в Крыму крупного международного курорта. Об этом журналист пишет в своей колонке на платформе Substack.
«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным (президент РФ), направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — пишет Херш.

Имя источника журналист не назвал. При этом он отметил, что данное развитие может произойти и на Донбассе.

Ранее сообщалось о намерении администрации Трампа признать Крым российской территорией. Соответствующая инициатива американская стороны может быть отправлена и в ООН.

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FT: Европа хочет представить США план по смене лидерства в НАТО
21 марта 2025, 02:41

Фото: iStock/SurkovDimitri

Ряд европейских стран хочет представить США план по взятию на себя основных расходов по финансированию НАТО и оборону континента. Об этом пишет газета Financial Times.
«Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неформальные обсуждения по вопросу смены управления», — говорится в сообщении.

Соответствующий план страны планируют представить до июньского саммита НАТО. В инициативу войдут предложения по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала со стороны стран Европы.

Ранее сообщалось о намерении Великобритании взять контроль над небом на Украине. Данные переговоры уже проводятся со странами, которые вошли в «коалицию желающих». Эти государства рассматривают возможность размещения своих миротворческих войск на Украине.

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