Выросший в носу зуб обернулся асимметрией лица у российского подростка
Специалисты Филатовской больницы в Москве провели уникальную операцию 15-летнему пациенту, у которого зуб сформировался в носовой полости. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в своем канале в Max.
Школьник обратился к врачам с жалобами на заложенность носа и асимметрию лица. Сначала его осмотрели врачи частной клиники, которые нашли зуб в гайморовой пазухе и предложили удалить его.
Родители решили выслушать второе мнение и обратились в Филатовскую больницу. Консилиум рекомендовал операцию по Колдуэллу-Люку с доступом через верхнюю десну.
В ходе вмешательства врачи обнаружили новообразование, внутри которой и находился зуб. Хирург-оториноларинголог Вугар Достиев пояснил, что доброкачественная опухоль оказалась тератомой — эмбрионально-клеточным новообразованием, содержащим элементы тканей, несвойственные этому участку тела.
После операции функции восстановились, асимметрия лица и заложенность носа полностью исчезли, а юного пациента выписали с хорошим самочувствием.
