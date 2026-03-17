Домашняя овчарка напала на женщину с ребенком в Новосибирске

17 марта 2026, 11:40

В Академгородке Новосибирска овчарка напала на местную жительницу с дочерью во время прогулки в лесу, а хозяйка агрессивной собаки вместо извинений распылила в лицо пострадавшей перцовый баллончик.





По данным Om1 Новосибирск, инцидент произошел 14 марта. В настоящее время идет поиск женщины с собакой.





«Собака сначала прыгала на меня и рвала на мне одежду, потом переключилась на ребёнка. Хозяйка не могла справиться с собакой: я не слышала от хозяйки ни клички собаки, ни одной команды», — рассказала жительница Новосибирска.