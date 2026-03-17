Россиянин не захотел пускать полицейских в дом и открыл по ним огонь
Житель Крыма ранил из ружья четырех полицейских. Об этом сообщается на сайте СУ СК республики.
Замначальника районного угрозыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников прибыли к дому мужчины в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Хозяин, не желая пускать стражей порядка, открыл по ним огонь, нанеся множественные ранения. После этого он поджег свой автомобиль и попытался спалить дом. Затем на место прибыло подкрепление из полицейских и росгвардейцев, которые обезвредили злоумышленника. Раненым оказали помощь, угрозы их жизни нет.
Уголовное дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудников МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности. Сейчас устанавливаются обстоятельства, связи фигуранта и источники оружия, а также проверяется информация о домашнем насилии.
