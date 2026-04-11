Туристов на Бали предупредили об изменениях в поведении комаров-переносчиков денге
В туристических районах Бали меняется поведение комаров-переносчиков опасных вирусов. Они все чаще проявляют активность днем. Об этом сообщил индонезийский эпидемиолог, профессор Гари Будиман в разговоре с РИА Новости.
Он подчеркнул, что речь идет главным образом о комарах рода Aedes, являющихся переносчиками лихорадки денге и чикунгуньи. По словам профессора, комары приспосабливаются к условиям, где люди ведут активный образ жизни в течение всего дня. Это обусловлено урбанизацией, изменением климата и постоянным присутствием людей.
Будиман также обратил внимание на то, что такие распространенные средства защиты, как москитные сетки и репелленты, применяемые в ночное время, становятся менее действенными.
Читайте также: