В Химках на Левом берегу расчищают ледяные навалы после циклона «Валли»

Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Иван Чижов

Бригада из пяти человек очищает проезжую часть и тротуары от ледяных навалов. Мини-погрузчик с плоским ковшом сгребает накатанную колею, образовавшуюся на дороге, а дворники вручную откалывают плотный слой льда и снега на пешеходной зоне.По данным пресс-службы Администрации округа, сегодня в уборке задействовали более 30 единиц техники — это крупные тракторы, мини-погрузчики и грузовые машины.Все работы направлены на восстановление безопасного движения транспорта и обеспечение комфортного передвижения жителей.