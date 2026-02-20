В Химках на Левом берегу расчищают ледяные навалы после циклона «Валли»
Коммунальные службы подмосковных Химок продолжают устранять последствия циклона «Валли». В микрорайоне Левый берег работы ведут у дома №18 по улице Совхозная. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Бригада из пяти человек очищает проезжую часть и тротуары от ледяных навалов. Мини-погрузчик с плоским ковшом сгребает накатанную колею, образовавшуюся на дороге, а дворники вручную откалывают плотный слой льда и снега на пешеходной зоне.
По данным пресс-службы Администрации округа, сегодня в уборке задействовали более 30 единиц техники — это крупные тракторы, мини-погрузчики и грузовые машины.
Все работы направлены на восстановление безопасного движения транспорта и обеспечение комфортного передвижения жителей.
