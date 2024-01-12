Власти Латвии решили депортировать 82-летнего россиянина

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82-летнему Борису Каткову пришло письмо от МВД Латвии, где сообщалось, что он представляет угрозу национальной безопасности страны.
Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на журналиста Алексея Стефанова.
По закону, у пенсионера есть месяц на то, чтобы оспорить решение. При этом утром 12 января к нему пришли сотрудники погранслужбы и дали час на сборы.
В данный момент 82-летний россиянин находится в отделении полиции. Его сын ожидает под окнами. По информации Стефанова, оформление и перевозка мужчины к границе будут занимать 4-5 часов.
К слову, в конце декабря латвийские власти решили принудительно выселить из страны более 1200 российских граждан. Процедура выдворения будет касаться тех, не урегулировал свой правовой статус.
Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.
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По закону, у пенсионера есть месяц на то, чтобы оспорить решение. При этом утром 12 января к нему пришли сотрудники погранслужбы и дали час на сборы.
К слову, в конце декабря латвийские власти решили принудительно выселить из страны более 1200 российских граждан. Процедура выдворения будет касаться тех, не урегулировал свой правовой статус.
Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова