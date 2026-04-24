«Выслеживают жертву»: Стало известно, почему кошки любят сидеть у окна

24 апреля 2026, 15:56

Фелинолог Макарова: Сидя у окна, кошки выслеживают жертву

Фото: iStock/Olga Gubskaya

Сидя на высокой позиции, домашние кошки выслеживают потенциальную жертву. Об этом рассказала профессиональный фелинолог, руководитель Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт предупредила, что кошки очень любят сидеть у открытых окон, поэтому важно использовать защитные сетки и специальные системы по типу «антикошка», чтобы питомец случайно не выпал. Кошек крайне тяжело отучить садиться вблизи открытых пространств, отметила она.





«Нужно понять одно: это заложенная в них природой функция. Кот на самом деле — это хищник и охотник. Сидя на высокой позиции, животное имеет хороший обзор, ему так проще отслеживать потенциальную жертву. В то же время не стоит забывать, что кошачьи также следят, чтобы их не слопали. А с высоты проще заметить приближение какой-либо опасности в виде, скажем, собаки или иного крупного животного», — уточнила Макарова.