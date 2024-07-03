Высокоскоростной интернет внедрили в Одинцовском и Раменском округах

Фото: iStock / kynny
Качество связи улучшили для более чем 800 тыс. жителей Подмосковья. Масштабная модернизация затронула как города, так и небольшие поселения Одинцовского и Раменского округов, куда летом съезжаются дачники, в том числе из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
Много приезжих собирается летом в садовых товариществах, сёлах и деревнях Одинцовского и Раменского городских округов. Иследование, показало, что за год объем мобильного трафика в каждом из этих растущих по числу жителей округов увеличился на 37%.
Как указали в министерстве, станции работают в том числе в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что эффективно для малоэтажной сельской местности. В жилых комплексах в городах увеличить ёмкость и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.
Читайте также:
Интернет-эксперт Парфентьев рассказал, как спасти взломанный аккаунт
Воробьёв: в России решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов
Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
«Для разгрузки телеком-оборудования и увеличения ёмкости сети построили дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих. Для телеком-оборудования, расположенного вдоль трасс, связисты использовали специальные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологию многопотоковой передачи данных MIMO для увеличения пропускной способности каналов», – говорится в сообщении.
Как указали в министерстве, станции работают в том числе в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что эффективно для малоэтажной сельской местности. В жилых комплексах в городах увеличить ёмкость и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.
Читайте также:
Интернет-эксперт Парфентьев рассказал, как спасти взломанный аккаунт
Воробьёв: в России решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов
Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
Лора Луганская