В Подмосковье будет проще стать членом областного молодёжного парламента

28 мая 2026, 23:08

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в закон «О Московском областном молодёжном парламенте». Теперь его членом сможет стать молодой человек, имеющий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Московской области.





Ранее такая возможность была только при наличии постоянной регистрации в Подмосковье.



Как отметила председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, при этом многие студенты, живущие в Подмосковье, не имеют там постоянной регистрации.

«К нам в комитет с этой инициативой обратились сами ребята из молодёжного парламента. Мы их, конечно, поддержали. Наличие или отсутствие регистрации по месту жительства в Московской области не всегда отражает связь с нашим регионом, вовлечённость в общественную жизнь и заинтересованность в реализации молодёжной политики», – пояснила Самединова.