Высший совет осетин просит фирму в Петербурге убрать из меню пироги со свининой

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Глава движения «Высший совет осетин» Зелим Ватаев обратился к фирме доставки еды из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги с курицей и свининой, так как они оскорбляют чувства осетинского народа. Об этом сообщает телеграм-канал движения. По словам Ватаева, птица и свинина считаются грязными и нечистыми животными, потому не могут быть в составе осетинского пирога.
Глава движения пояснил, что национальное блюдо Осетии имеет сакральное значение для народа — тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью за землю и жизнь, потому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для них.
В обращении также добавили, что таким образом служба доставки не только обманывает своих клиентов, но и оскорбляет народ Осетии, «что может привести к соответствующей реакции».
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«При изготовлении пирогов женщины завязывали платком рот, чтобы своим дыханием не осквернить подношение», — указано в письме, которое «Высший совет осетин» отправил бизнесмену.
В обращении также добавили, что таким образом служба доставки не только обманывает своих клиентов, но и оскорбляет народ Осетии, «что может привести к соответствующей реакции».
«В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию», — заключили в обращении.Читайте также:
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