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Высший совет осетин просит фирму в Петербурге убрать из меню пироги со свининой

13 сентября 2024, 19:45
Фото: iStock/fotek

Фото: iStock/fotek

Глава движения «Высший совет осетин» Зелим Ватаев обратился к фирме доставки еды из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги с курицей и свининой, так как они оскорбляют чувства осетинского народа. Об этом сообщает телеграм-канал движения. По словам Ватаева, птица и свинина считаются грязными и нечистыми животными, потому не могут быть в составе осетинского пирога.
Глава движения пояснил, что национальное блюдо Осетии имеет сакральное значение для народа — тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью за землю и жизнь, потому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для них.
«При изготовлении пирогов женщины завязывали платком рот, чтобы своим дыханием не осквернить подношение», — указано в письме, которое «Высший совет осетин» отправил бизнесмену.


В обращении также добавили, что таким образом служба доставки не только обманывает своих клиентов, но и оскорбляет народ Осетии, «что может привести к соответствующей реакции».
«В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию», — заключили в обращении.
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#служба
#доставка
Участники акции «День в лесу» высадили в Химках более 6 тыс. саженцев
13 сентября 2024, 20:11

Фото: пресс-служба администрация г. о. Химки

Химчане высадили более 6 тыс. саженцев сосны и ели в ходе экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она прошла в деревне Брёхово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Лес – визитная карточка Химок, поэтому для нас важно сохранить экологию нашего округа. Каждый год муниципалитет участвует в таких акциях. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных жителей, которые помогают сделать округ лучше и комфортнее», – сказал замглавы городского округа Химки Денис Юрков.
Участниками акции стали жители округа, представители администрации, активисты, волонтёры и местные депутаты. Озеленить округ пришли сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства. Для высадки деревьев была организована выдача инвентаря – перчаток, вёдер и лопат, а также посадочного материала.
«Участвуя в этой экологической акции, я почувствовала, что делаю нечто важное для нашего города. Каждое посаженное дерево – это надежда на лучшее будущее наших детей и всего живого вокруг. Химки – наш дом, и я горжусь, что могу внести свой вклад в его озеленение», – поделилась жительница деревни Брёхово Марина Селезнёва.
В Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных участках и более чем на 370 муниципальных площадках. Суммарная площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, превышает 54 га.

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#московская область
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Открытый космос и огромные деньги: как миллиардер Джаред Айзекман стал первым космическим туристом
13 сентября 2024, 19:55

Фото: iStock/3DSculptor

Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис стали первыми в истории непрофессиональными астронавтами, совершившими выход в открытый космос. Облачившись в скафандры, разработанные SpaceX, они провели вне корабля около 10 минут. Подробнее о путешествии первых туристов в космос расскажет редакция «Радио 1».

Джаред Айзекман: кто он?




Джаред Айзекман — американский предприниматель и миллиардер, основатель компании Shift4 Payments. Он стал известен не только из-за своего бизнеса, но и благодаря страсти к космосу. В 2021 году он стал первым частным туристом, который совершил выход в открытый космос во время миссии Inspiration4. Этот момент стал знаковым для всей индустрии космического туризма.

Биография и личная жизнь бизнесмена-миллиардера


Джаред Айзекман родился 11 сентября 1982 года в городе Эглсвилл, штат Пенсильвания. С юных лет он проявлял интерес к технологиям и предпринимательству. В 1999 году он основал свою первую компанию, а в 2017 году запустил Shift4 Payments, которая быстро завоевала популярность на рынке платежных систем. В личной жизни Джаред активно поддерживает благотворительные инициативы и занимается развитием образовательных программ для молодежи.

Состояние Джареда Айзекмана на 2024 год


На 2024 год состояние Джареда Айзекмана оценивается в несколько миллиардов долларов. Его компания Shift4 Payments продолжает расти и расширять свои услуги, что способствует увеличению его капитала. Айзекман также активно инвестирует в новые технологии и стартапы, что делает его одним из самых влиятельных бизнесменов своего поколения.

Мировые рекорды Айзекмана


Фото: istockphoto/Elen11

Джаред Айзекман не только первый турист в космосе, но и обладатель нескольких мировых рекордов. Он стал первым непрофессиональным астронавтом, который совершил выход в открытый космос, а также первым человеком, который провел более трех суток на борту космического корабля Crew Dragon.

Почему космос?


Позывной «Грач», под которым Джаред отправился в свое космическое путешествие, стал символом его стремления к исследованию неизведанных пространств. Два полета на Crew Dragon стали не только личным достижением, но и важным шагом для всего человечества в области космических исследований.

Миссия Polaris Dawn была профинансирована Айзекманом, который не раскрыл точную сумму, однако, по оценкам экспертов, она превышает 100 миллионов долларов, сообщало Reuters. В 2021 году Айзекман заключил с SpaceX контракт на три космических полета, и Polaris Dawn стал первым из них.


Кто такая Сара Джиллис?



Сара Джиллис (или Гиллис) — астронавт и член команды Inspiration4. Она сыграла важную роль в подготовке миссии и поддержании безопасности экипажа во время полета. Ее опыт и знания сделали вклад в успешное выполнение этой исторической задачи.


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Стало известно отношение россиян к пятнице 13-е
Опрос: Большинство не меняют свои планы в пятницу 13-е
13 сентября 2024, 19:38

Фото: iStock/gopixa

Опрос коммуникационного агентства PR Perfect показал, что большинство россиян предпочитает не менять свои планы в пятницу 13-е.
Так, 37% опрошенных не верят в приметы, связанные с этой датой, и считают пятницу 13-е обычным днём, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам.

«82% опрошенных уверены, что пятница 13-е никак не влияет на их работу. Тем не менее существует интересный парадокс: каждый десятый человек отметил, что в этот день может быть менее сосредоточенным. Хороший повод задуматься о том, как наши убеждения могут влиять на наше поведение», — отметила в беседе с Газета.ру основатель агентства Кристина Петрова.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.

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В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных
13 сентября 2024, 19:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове обновят около 6 км теплосетей, реконструируют три котельных и проведут капитальный ремонт восьми центральных тепловых пунктов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона приехал на ул. Советскую, чтобы проверить ход работ на одном из участков теплосети. Он также поговорил с местными жителями. На модернизацию систем ЖКХ в округе в 2024-2027 годах будет направлено более 3 млрд рублей.
«Наша ключевая задача – заменить всё старое, а всё, что идёт поверху, убрать под землю. Необходимо также обновить устаревшие котельные. На эти цели выделено более 3 млрд рублей. Тротуары сделаем после завершения теплотрассы, а в апреле-мае посадим деревья», – поделился планами Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в городе реконструируют два участка теплосети. На ул. Советской уже идут масштабные работы рядом с жилыми домами и школой №3, которые получают теплоснабжение из Котельной №2. Это участок протяжённостью 1,5 км. Трубы, проложенные по территории школы, уберут под землю. Результаты работ позволят увеличить надёжность и мощность теплоснабжения 43 многоквартирных домов, двух школ, четырёх детских садов и филиала МОНИКИ. Изменения почувствуют 7,5 тыс. жителей. Сейчас готовность работ составляет 47%. Завершить их полностью планируют до 15 октября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У меня оба старших ребёнка учились школе №3. Дети есть дети, они постоянно хотели залезть на эти трубы. А в этом году мой первоклассник пошёл в школу. Поэтому, когда приступили к реконструкции теплосети, мы очень обрадовались. После завершения работ и дети будут в большей безопасности, и родителям будет спокойно. Зимой у нас было тепло, топили хорошо. Старшие даже надевали в школу рубашки с короткими рукавами», – рассказала жительница ул. Советской Наталья Захаренкова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также в этом году в Реутове приведут в порядок участок от ул. Победы до детсада №9 на ул. Гагарина. Сейчас демонтируют старые сети и устанавливают временный трубопровод. После этого проложат новые трубы. В середине октября участок длиной 850 м, обслуживающий 9,4 тыс. человек из 36 МКД и пяти социальных объектов, будет сдан.

В планах на следующий год – обновить ещё семь участков теплосетей и начать реконструкцию двух котельных – №5 на Юбилейном проспекте и №1 на ул. Новогиреевской. Оба объекта рассчитывают сдать в 2026-м.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А в 2027 году в Реутове отремонтируют восемь центрально-тепловых пунктов, обновят и построят два участка теплосети, реконструируют котельную №6 на ул. Победы.

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#андрей воробьёв
#московская область
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#подмосковье
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Военкор Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими ему жизнь в Курске
13 сентября 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный желает познакомиться с теми, кто спас его в Курской области. Об это он сказал на встрече с журналистами при выписке из больницы.
«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее. Конечно, я хочу познакомиться с ними», — рассказал Поддубный.

Он пояснил, что хотел бы пожать руку своим спасителям и поблагодарить их. По его словам, подобрать раненого в сложившихся на тот момент в Курской области обстоятельствах, является большим поступком. Военкор подчеркнул, что погиб бы без посторонней помощи.

Поддубный также поблагодарил курских и московских врачей за оказанную помощь. Военкор рассказал, что медики относились «с душой и профессионализмом» не только к нему, но и ко всем раненым, поступившим в больницы в первые дни украинского вторжения.

7 августа в автомобиль Поддубного влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.

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#жизнь
#больницы
#поездки
#медики
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В Москве запустили программу с возможностью сдать анализ на фертильность
13 сентября 2024, 18:55

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В Москве запустили программу по планированию беременности с учетом состояния здоровья, которая включает в себя возможность сдать множество анализов, в том числе на фертильность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Раковю. По ее словам, поучаствовать в проекте смогут москвички в возрасте от 19 до 40 лет.
«Мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет в мире. В нем смогут принять участие москвички с 18 до 40 лет», — пояснила она.
Отмечается, что в центрах женского здоровья и женских консультациях Москвы женщинам впервые предложат узнать о состоянии организма в области беременности и деторождения, включая сдачу анализов на фертильность и АМГ.
Москвички также смогут бесплатно воспользоваться ЭКО и переносом эмбриона, пройдя перед этим генетическую диагностику эмбриона.

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#правительство
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#больницы
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Воробьёв поздравил сотрудников ВПК «НПО машиностроения» с 80-летием предприятия
13 сентября 2024, 18:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» с юбилеем предприятия и вручил областные награды.
Одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны, расположенное в Реутове, отмечает 80-летие, а одноимённой военно-промышленной корпорации исполняется 20 лет.
«Хочу поприветствовать ветеранов, заслуженных работников, – всех, кто на разных этапах вносил заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но «НПО машиностроения» и сегодня вносит очень заметный и важный вклад в обороноспособность страны», – сказал Воробьёв, выступая на предприятии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он подчеркнул, что его продукция соответствует самым передовым стандартам и технологическим решениям. Глава региона отдельно обратился к гендиректору, генеральному конструктору «ВПК «НПО машиностроения» Александру Леонову.
«Мне приятно приезжать сюда, общаться с опытными людьми, вокруг которых всегда молодёжь. Вы привлекаете талантливых, любознательных, тех, кто хочет узнать что-то, разобраться во всех деталях и нюансах. Ваша команда, Александр Георгиевич, поддерживает наш колледж «Энергия». Поэтому все лучшие кадры идут к вам. Такое внимательное отношение позволяет нам рассчитывать на новые достижения, стабильность и развитие», – добавил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 1944 году под руководством выдающегося учёного и конструктора Владимира Челомея завод начал разработку принципиально нового вида оружия – самолётов-снарядов. Сегодня предприятие, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», обеспечивает вооружённые силы страны новейшими видами военной техники, создаёт новые ракетные комплексы стратегического назначения, перспективные виды их боевого оснащения.

Предприятие выпускает боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы и ракеты-носители, космические комплексы, системы и аппараты. Среди актуальнейших разработок – боевой блок «Авангард», ракетный комплекс «Бастион», крылатые ракеты «Оникс», перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон».

С 1998 года «ВПК «НПО машиностроения» является учредителем российско-индийской организации «БраМос», разрабатывающей комплексы крылатых ракет для Индии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На торжественной церемонии, которая прошла в ДК «Мир», Воробьёв вручил Леонову Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Александр Георгиевича отдал предприятию более 50 лет. На его счету – около 20 изобретений в области ракетно-космической техники.
«С началом СВО работа сильно изменилась. Выпуск некоторых образцов продукции увеличился в несколько раз. Наши комплексы прошли боевое крещение и успешно используются в ходе спецоперации. Плодотворно продолжаются работы и в космическом направлении. Сегодня на орбите работает наш первый «Кондор-ФКА». Подготовлен и отправлен на космодром «Восточный» второй аппарат «Кондор». Так что будет создана пока ещё маленькая группировка космических аппаратов», – сказал Леонов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоен Юрий Афиногенов, – замгендиректора предприятия, на котором трудится с 1970 года. Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальника отделения - начальнику одного из отделов Геннадию Савосину и другим.

Сегодня на предприятии «ВПК «НПО машиностроения» работают 4,5 тыс. человек. С 2016 года 52 сотрудника стали участниками областной программы льготной ипотеки. Это молодые учёные и уникальные специалисты.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уже 10 лет «ВПК «НПО машиностроения» является стратегическим партнёром колледжа «Энергия», принимает студентов на практику, трудоустраивает лучших выпускников. За это время более 650 ребят стали частью команды.

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#реутов
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В Подмосковье отремонтировали десять автобусных остановок
13 сентября 2024, 17:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Десять остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах, отремонтировали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на улице Ильича в Ногинске, на Красноармейской улице в микрорайоне Первомайский города Королёв, на Носовихинском шоссе в Балашихе, на Заречной улице в деревне Топканово округа Кашира, на Центральной улице в рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, на улице Ленина в Истре и на Полевой улице во Фрязине», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы остановочные павильоны на улице Новая Слобода в Ивантеевке и на Пушкинском шоссе на территории Пушкинского городского округа.

Работы провели специалисты Мосавтодора.

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#московская область
#подмосковье
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Синоптик Позднякова раскрыла погоду в Москве на выходных
Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплые выходные в Москве
13 сентября 2024, 17:54

Фото: iStock/Valery Bocman

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в эти выходные Москву ожидает тёплая, комфортная для отдыха погода.
«Минимальная ночная температура в субботу в Москве 15-17°С, по области 12-17°С. Практически такая же температура будет по региону и в воскресенье — 13-15°С. Максимальная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве 24-26°С, по области 22-27 °С. И сохранится плотный юго-восточный ветер, днём скорость ветра — 5-10 м/с. Погода вполне комфортная для отдыха», — отметила в беседе с RT Позднякова.

А жители Кузбасса в минувшую ночь смоги полюбоваться красивым природным явлением – полярным явлением. Так, жители разных районов региона поделились кадрами и видео красивого ночного неба. Как пишет «Сiбдепо», причиной яркого ночного зарева стала магнитная буря.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве до конца второй декады сентября.

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