Выставка «Дневники Победы» откроется в Санкт-Петербурге
8 августа, в преддверии Дня воинской славы, у здания администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга состоится открытие передвижной уличной выставки «Дневники Победы». Эта экспозиция подготовлена изданием «Петербургский дневник» при поддержке районных газет города, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ и регионального отделения «Бессмертного полка России».
Открытие выставки приурочено к значимой дате в истории нашего города: 9 августа 1944 года завершилась самая продолжительная битва Великой Отечественной войны — битва за Ленинград.
Проект включает более двадцати материалов «Петербургского дневника», посвященных стойкости и мужеству защитников Ленинграда, а также подвигам советских воинов как на территории СССР, так и за его пределами. Публикации основаны на редких архивных документах, фотографиях и воспоминаниях фронтовиков, которые делились своими историями с журналистами издания. Одним из героев проекта стал ветеран Фрунзенского района Сергей Лысенко, который поделился своими воспоминаниями.
Выбор места для выставки не случаен: здание администрации Фрунзенского района расположено на Пражской улице, названной в честь Праги — города, освобожденного советскими войсками от фашистских захватчиков.
