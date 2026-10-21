Выставка-пристройство животных из приютов пройдет 24 октября в ТЦ «Фили Град»

21 октября 2026, 15:44

Фото: пресс-служба выставки-пристройства животных «Зоофест Эко»

24 октября в торговом центре «Фили Град» состоится выставка-пристройство животных «Зоофест Эко». В этот день более 40 питомцев будут искать свои новые семьи: 15 котят, 15 кошек, 10 щенков и две взрослые собаки.





У каждого «хвостика» своя уникальная история, особенный характер и желание обрести заботливый дом. Недавно трехмесячные щенки Гор, Нут и Нефтида прятались в овраге рядом со зданием, которое планировали снести. Благодаря усилиям волонтеров их удалось спасти в последний момент. Этот случай еще раз подчеркивает, что помощь бездомным животным зачастую начинается с одного неравнодушного человека, который не может пройти мимо их бед.



С нетерпением ждут своего нового хозяина и кошки разного возраста и темперамента: активный и ласковый трехмесячный Шелби, четырехмесячный Морти, обожающий мурлыкать, а также серьезный и задумчивый трехлетний кот Пурш и другие пушистые обитатели приюта.



Фото: пресс-служба выставки-пристройства животных «Зоофест Эко»

Все хвостатые участники будут находиться под присмотром кураторов, которые подробно расскажут о характере и привычках животных, а также помогут выбрать подходящего друга. Все питомцы прошли социализацию, здоровы, обработаны и вакцинированы в соответствии с возрастом.



Будущие владельцы и их питомцы получат полезные подарки, которые помогут им в начале совместного пути. Забрать животное домой можно будет после подписания договора ответственного содержания, прохождения собеседования и предъявления паспорта. Посетители смогут узнать об ответственном устройстве питомцев, волонтерстве и о том, как можно внести свой вклад в поддержку приютов для бездомных животных.



В течение всего дня посетители смогут получить бесплатную консультацию ветеринарного врача, включая осмотр пушистого участника выставки. Кинолог также поможет разобраться с бытовыми проблемами в поведении собак и ответит на вопросы владельцев. Профессиональную поддержку предоставят всем, кто рассматривает возможность взять животное из приюта, но еще не принял окончательное решение.



Программа «Зоофест Эко» в торговом центре «Фили Град» включает в себя:

Танцы с собаками, шесть красочных костюмированных номеров с 13:00 до 15:00.

Творческие активности для всей семьи: мастер-класс по изготовлению свечей из вощины с использованием цветов, сухоцветов и трав, лепка из воздушного пластилина, детская зона с раскрасками, аквагрим, который будет доступен с 12:00 до 17:00.

Волшебные предсказания, подарки, тёплая атмосфера праздника и осенней сказки.