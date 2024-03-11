Выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» посетили свыше 9 тыс человек

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Около 9,5 тысяч человек посетили выставку работ Ильи Репина и его учеников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 29 февраля выставку посетило свыше 9,5 тысяч жителей и гостей региона.
Стоит отметить, что выставка открыта до 28 июля 2024 года. Полную информацию об экспозиции можно найти на сайте музея.
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«В экспозиции представлены 110 работ Ильи Репина и его учеников из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник другие. Проект создан в год 180-летия мастера и позволяет взглянуть на него в качестве наставника, сформировавшего плеяду выдающихся художников. Их работы представлены в экспозиции трех залов, где название каждого — цитата самого Репина», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева