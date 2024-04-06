Выставку «Россия» посетили 10 миллионов гостей

Фото: Сергей Баранов
Международную выставку-форум «Россия» посетили десять миллионов гостей. Юбилейным посетителем мероприятия стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.
Семейная пара получила от АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск.
В ходе поездки юбилейные гости выставки посетят первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин». Они также смогут пойти на экскурсию и познакомиться с одним из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».
Раньше семья никогда не была на русском Севере. Однако теперь у них есть возможность не только отправиться в путешествие, но и посетить знаменитую Кольскую атомную электрическую станцию.
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В ходе поездки юбилейные гости выставки посетят первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин». Они также смогут пойти на экскурсию и познакомиться с одним из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».
«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — поделился впечатлениями Константин Панфилов.
Раньше семья никогда не была на русском Севере. Однако теперь у них есть возможность не только отправиться в путешествие, но и посетить знаменитую Кольскую атомную электрическую станцию.
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Анастасия Хохлова