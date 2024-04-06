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Выставку «Россия» посетили 10 миллионов гостей

06 апреля 2024, 17:29
Фото: Сергей Баранов

Фото: Сергей Баранов

Международную выставку-форум «Россия» посетили десять миллионов гостей. Юбилейным посетителем мероприятия стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.
Семейная пара получила от АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск.


В ходе поездки юбилейные гости выставки посетят первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин». Они также смогут пойти на экскурсию и познакомиться с одним из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».



«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — поделился впечатлениями Константин Панфилов.

Раньше семья никогда не была на русском Севере. Однако теперь у них есть возможность не только отправиться в путешествие, но и посетить знаменитую Кольскую атомную электрическую станцию.


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Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО
06 апреля 2024, 17:49

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогеру Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, «королеве марафонов» будут разрешены звонки родным на общих основаниях.

В настоящее время блогер отбывает наказание в изоляторе с «интеллигентными сокамерницами». Блиновская занимается мозаикой и старается держаться, пишет портал.

Ранее сообщалось, что содержащаяся под стражей Блиновская пыталась обжаловать сумму штрафов и пеней, назначенных ей судом. Однако следственные органы 22 марта предоставили новые доказательства вины блогера и ее упруга. В настоящее время им вменяют 900 млн рублей налогов.

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Грету Тунберг задержали в Нидерландах
NOS: Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге
06 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/Yingko

Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге, сообщает NOS.
Активисты, включая Грету, выступали против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов.

Они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут, а также автомагистраль A12 в знак протеста. По словам Тунберг, задержание прошло без инцидентов.

Вместе с ней были задержаны и другие участники акции.

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В Карелии арестовали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»*
В Петрозаводске мужчину арестовали за создание ячейки «Свидетелей Иеговы»
06 апреля 2024, 17:39

Фото: iStock/Rawf8

Мужчину из Петрозаводска подозревают в причастности к деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.
По данным правоохранительных органов, 30-летний житель с 2021 по 2024 год предположительно возглавлял местную ячейку этой организации. Ему предъявляется обвинение в привлечении новых членов, организации собраний и проведении обсуждений идеологии, а также изучении запрещенной литературы.

Главу местной ячейки задержали, и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый отказался признать свою вину и не сотрудничает с следствием.

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В затопленном Орске произошла вспышка острой кишечной инфекции
06 апреля 2024, 17:34

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В период с 4 по 5 апреля в Орске, затопленном после прорыва дамбы, зафиксировано увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди местных жителей. В медицинские учреждения с характерными жалобами обратились 18 человек.
Об этом сообщили а пресс-службе министерства здравоохранения Оренбургской области. Восемь человек из тех, кто пришёл за помощью к медикам, были госпитализированы. Все пациенты жаловались на тошноту, рвоту и жидкий стул, указано в сообщении ведомства. При этом у всех горожан в анамнезе отмечено употребление для питья и приготовления пищи воды из-под крана.

В настоящее время состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. В ходе лабораторного исследования воды и биоматериала эксперты выявили наличие норовируса второго типа.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов предупреждал, что из-за разрушения дамбы жителям Орска могут грозить вспышки холеры, дизентерии и сальмонеллёза. Также, по его словам, определённую опасность может представлять плесень, которая неизбежно появится в подтопленных домах.

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Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома
06 апреля 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает общие требования к размещению сетей связи в таких домах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Новый закон предусматривает бесплатное размещение сетей связи и обеспечивает операторам доступ к ним в многоквартирных домах, за исключением оплаты за электричество. Также он предоставляет право размещения сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя), без необходимости принятия решения на общем собрании.

Предполагается, что правительство Российской Федерации установит единый порядок размещения таких сетей связи. Согласно новому закону, провайдерам необходимо в течение года переустановить всё своё оборудование в соответствии с установленными стандартами.

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Медведев обвинил Макрона в пособничестве теракту в «Крокусе»
06 апреля 2024, 16:31

Фото: сайт Кремля

Французский президент Эммануэль Макрон содействовал теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом в своем Telegram-канале заявил Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев.
По его мнению, об этом говорят высказывания и действия президента Франции.

«Высказывания и действия Макрона, и, что самое главное, его санкции в отношении скрытых операций с бандеровским режимом, могут быть расценены как пособничество в теракте 22 марта», — отметил Медведев.
Он также добавил, что Макрон был настолько напуган, что пришлось через своих подчиненных отрицать вовлеченность Парижа в этот акт терроризма.

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Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов
Путин подписал закон об ужесточении наказания за спам-звонки и рекламу кредитов
06 апреля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/artoleshko

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно новому закону, нарушения законодательства о рекламе, совершаемые рекламодателями, производителями или распространителями рекламы, кроме определенных исключений, будут влечь штрафы: от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Этот закон также устанавливает более высокие штрафы за нарушения требований к рекламе, распространяемой через сети связи. Так, штрафы для граждан будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

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Путин запретил увольнять в течение года вдов участников СВО
06 апреля 2024, 16:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодателю запрещается увольнять вдов участников СВО в течение одного года. Соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс.
Так, с момента гибели участника спецоперации, ветерана боевых действий, с его законной супругой не может быть расторгнут трудовой договор в течение одного года с момента гибели военнослужащего.

Исключениями могут быть лишь грубые нарушения дисциплины, ликвидация предприятия или повторное вступление в брак.

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Мантуров: улучшенную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ
06 апреля 2024, 16:01

Фото: сайт Кремля

Автомобиль Aurus Senat с обновленным дизайном будет представлен на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил вице-премьер, глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, приводит его слова издание РИА Новости.
Напомним, инаугурация президента состоится седьмого мая текущего года.

По некоторым данным, в 2025 году может стартовать производство новой версии Aurus Senat. Это будет удлиненная версия автомобиля, с установленной внутри перегородкой. Сзади будут установлены два раздельных кресла.

Прежде Мантуров сообщил, что производитель Aurus был готов к вводимым США санкциям и подготовил запасной план, поэтому разработки не будут остановлены.

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