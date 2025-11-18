Врачи извлекли килограммовый камень из мочевого пузыря россиянина
В Саратовской области из мочевого пузыря 65-летнего пациента извлекли камень весом в 1 кг. Об этом сообщили в Балаковской городской клинической больнице.
Мужчина поступил в медучреждение в тяжёлом состоянии. Врачи выявили у него почечную недостаточность и внутрипузырное кровотечение.
Больному срочно провели операцию. В ходе хирургического вмешательства медики обнаружили огромный камень, занимающий практически всю полость мочевого пузыря.
По данным медучреждения, новообразование стало следствием возрастных изменений предстательной железы. Специалисты отмечают, что заболевание можно было выявить на ранних стадиях, однако пациент долго не обращался за медицинской помощью. В настоящее время прооперированный находится в реанимации.
Читайте также: