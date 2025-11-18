Пятилетнюю девочку из Великобритании заставили носить фамилию отца-насильника

18 ноября 2025, 04:02

В Великобритании суд принял решение, обязывающее пятилетнюю девочку сохранить фамилию отца, которого признали виновным в изнасиловании и истязании её матери. Об этом пишет The Sun.





Согласно материалам дела, противоправные действия в отношении женщины совершались в период с 2015 по 2017 год. Среди них четыре особо тяжких эпизода сексуального насилия. Кроме того, пострадавшая сообщала о систематических угрозах, в том числе ее родственникам.



Девочка не контактирует с отцом с декабря 2021 года. Судья Лаура Мойс аргументировала решение тем, что фамилия отца представляет собой «ключевую часть идентичности и наследия ребёнка» и обеспечивает важную связь с отцовской линией рода.



«Судья принял решение, что фамилия отца является ключевой частью личности и наследия ребенка», — говорится в материале The Sun.