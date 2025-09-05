Виталий Бородин заявил о необходимости проверять чиновников на полиграфе

05 сентября 2025, 10:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в России необходимо ввести повсеместную проверку чиновников на полиграфе. Об этом он сказал изданию «Абзац».





Как отметил спикер, такая мера станет хорошим детектором при отборе людей на места, а также должна добавить дисциплины. С помощью полиграфа Бородин рассчитывает обезопасить органы власти. Сейчас эта мера уже введена только в Самарской области.





«Я считаю, что полиграф необходим, потому что, когда речь идет о хищении бюджетных средств, полиграф – один из инструментов, который может навести на неудобные вопросы и повысить эффективность. Некоторые могут отказываться от полиграфа, а здесь будет обязательно, допустим, при трудоустройстве, хищении бюджетных средств, расследовании уголовных дел. Здесь должен быть системный подход», — сказал Бородин.