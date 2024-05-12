Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер в 55 лет во время похода в горы

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Спикер Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Смонацци внезапно скончался в возрасте 55 лет. Это произошло во время похода в горы.
В пресс-релизе, опубликованном на официальном правительственном портале, сообщается, что политик и государственный чиновник очень любил отдых в горах. Во время очередного похода Симонацци внезапно потерял сознание и умер. У него остались жена и трое взрослых детей. Точная причина смерти будет объявлена после проведения соответствующих экспертиз. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной коллеги.
Андре Симонацци окончил Высший институт международных отношений в Женеве. До работы в швейцарском правительстве он был журналистом, а также работал специалистом по связям с общественностью.
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