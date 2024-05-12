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Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер в 55 лет во время похода в горы

12 мая 2024, 08:02
Фото: istockphoto/william87

Фото: istockphoto/william87

Спикер Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Смонацци внезапно скончался в возрасте 55 лет. Это произошло во время похода в горы.


В пресс-релизе, опубликованном на официальном правительственном портале, сообщается, что политик и государственный чиновник очень любил отдых в горах. Во время очередного похода Симонацци внезапно потерял сознание и умер. У него остались жена и трое взрослых детей. Точная причина смерти будет объявлена после проведения соответствующих экспертиз. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной коллеги.

Андре Симонацци окончил Высший институт международных отношений в Женеве. До работы в швейцарском правительстве он был журналистом, а также работал специалистом по связям с общественностью.

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#швейцария
#правительство
Россиянам порекомендовали убрать некоторые растения с подоконников
Флорист Агеенко: комнатные растения летом неообходимо убирать с подоконника
12 мая 2024, 04:29

Фото: iStock/Ekaterina Panteley

Многие комнатные растения следует убирать с подоконников на лето. Такой совет в интервью радио Sputnik дала мастер-флорист Серафима Агеенко.
По ее словам, многие комнатные растения страдают от солнечного света. Они сгорают, а их листья желтеют.

«Например, с яркого солнца однозначно надо убирать орхидеи. Чтобы понять, насколько растению комфортно под солнечными лучами, надо смотреть на листву: если она начинает желтеть, на ней появляются ожоги, то, конечно, надо убрать цветок в более тенистое место, без прямых солнечных лучей», – рассказала Агеенко.

В то же время фикус, драцена, а также папоротники и пальмы предпочитают тепло и свежий воздух. Летом их следует перенести на балкон и создать там комфортные условия.

Ранее агроном Владимир Викулов посоветовал дачникам накрыть высаженную в открытый грунт капусту пленкой или жестяными банками в преддверии майских заморозков.

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#советы
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Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
12 мая 2024, 04:19

Фото: iStock/tupungato

Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемезов.
По его словам, никаких предметных обсуждений по этому вопросу пока не велось. Отмечается, что экспертиза трофейной техники необходима для анализа особенностей и тенденций развития вооружений и военной техники других стран.

Ранее в парке Победы на Поклонной горе начала работу выставка трофейной техники. Выставка продлится до начала лета. На ней представлено оружие, поставляемое в ВСУ США, Великобританией, Францией, Турцией, Австрией и другими странами. В частности, представлены танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

По имеющимся данным, 3 мая военнослужащие российской группы «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.

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#всу
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На юге Израиля объявлена воздушная тревога
В Ашкелоне впервые с 18 апреля объявлена воздушная тревога
12 мая 2024, 02:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Ашкелоне на юге Израиля впервые с 18 апреля объявлена воздушная тревога, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
Отмечается, что Ашкелон – ближайший к Палестине город, расположенный в 12 километрах к северу от сектора Газа. В нем проживает 149 тысяч человек.

Ранее, 10 мая, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации и рекомендовала Совету Безопасности положительно рассмотреть вопрос о членстве страны. За резолюцию проголосовали 143 страны, против – 9, воздержались – 25.

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#оон
#израиль
#палестина
#сектор газа
#воздушная тревога
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В Госдуме рассказали о возможности возвращения TikTok
Депутат Горелкин: TikTok в скором времени может вернуться в Россию
12 мая 2024, 02:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Китайская социальная сеть TikTok может в скором времени вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны, заявил депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос».
По словам парламентария, представители китайских платформ работают с регулятором над очисткой социальных сетей от нелегального контента. Горелкин отметил, что для возвращения в Россию TikTok должен выполнить три условия, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.

Депутат отметил, что если приложение будет запрещено в США, то из-за недовольства молодежи может начаться «партизанская война».

30 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории ЕС.

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#соцсеть
#китай
#сша
#россия
#депутат
#еврокомиссия
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Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»
Грету Тунберг задержали на акции поддержки Палестины во время «Евровидения»
12 мая 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/Шерри Парди

Эко-активистка Грета Тунберг была задержана после участия в демонстрации в поддержку Палестины на площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальме на юге Швеции. Об инциденте сообщила газета Expressen.
Площадь находится рядом со спортивно-концертным центром «Мальме Арена», где проходит музыкальный конкурс «Евровидение». Во время финала песенного конкурса полиция пыталась оттеснить протестующих.

Шведским полицейским помогали их датские и норвежские коллеги, которые были специально приглашены для поддержания порядка во время «Евровидения».

Ранее сообщалось, что израильскую певицу Эден Голан освистали в финале «Евровидения-2024».

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#евровидение
#израиль
#полиция
#швеция
#задержание
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Сына Кадырова попросили обучить стрельбе солдат Гвинеи-Бисау
12 мая 2024, 00:04

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Представитель гвинейской делегации, прибывший в Чечню вместе с лидером государства, попросил 16-летнего сына главы региона Адама Кадырова дать уроки стрельбы гвинейским солдатам, служащим в РУС, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На совместные учения в Гвинею также приглашен начальник отдела безопасности главы Республики Чечня.

11 мая в регион прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он также посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и РУС в Гудермесе.

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#рамзан кадыров
#чечня
#президент
#учения
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Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов
Собянин: верфь для строительства электроходов откроется ближе к концу 2024 года
11 мая 2024, 23:27

Фото: Официальный сайт Кремля

Новая верфь для строительства электросудов в московском районе Нагатинский Затон начнет работу ближе к концу 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ​Агентство «Москва».
Верфь расположена на улице Судостроительная, напротив Южного речного вокзала. Она займет площадь более 23 000 квадратных метров и будет производить около 20 электросудов в год. Питание верфи будет осуществляться за счет солнечных батарей.

По словам Собянина, решение о строительстве верфи обусловлено высоким спросом.

«Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. И с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров», – заявил мэр.

Он добавил, что завод удовлетворит спрос на регулярные суда на Москве-реке и позволит в будущем заменить все суда на ней. Собянин также выразил надежду, что суда, произведенные на верфи, будут востребованы и на других российских реках и водоемах.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин вместе с Собяниным торжественно открыл первый в столице речной электротрамвай.

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#москва
#москва-река
#владимир путин
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На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов
На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов и направлять в ТЦК
11 мая 2024, 23:03

Фото: iStock/BrianAJackson

На Украине владельцев автобусов начали задерживать и отправлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил мужчина в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Страна».
«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК (. Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — сказал автор видеоролика.

Насмешливо поблагодарив президента Владимира Зеленского, он заявил, что мужчины будут «плакать», когда украинский лидер уйдет с поста.

Ранее сообщалось, что житель Сумской области пришел в военкомат и попал в реанимацию после прохождения медицинского обследования. Признанный здоровым, мужчина, несмотря на болезнь, был тайно отправлен в Харьков, где он попал в реанимацию.

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#армия
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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках предстоящей ночью
В ночь на воскресенье в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса
11 мая 2024, 20:45

Фото: iStock/Dragi52

В ночь на воскресенье 12 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Отмечается, что предстоящей ночью заморозки будут локальными. Так, в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от плюс одного до плюс трёх градусов. А вот на территории Новой Москвы и Московской области местами столбики термометров опустятся до значений в минус один градус.

По словам Леуса, вероятнее всего наибольшие заморозки придутся на северные и восточные части области.

Ранее синоптики сообщали, что холодные воздушные массы, которые идут от Северного Ледовитого океана не поспособствуют повышению температуры воздуха в Москве в ближайшее время.

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#подмосковье
#заморозки
#жители
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