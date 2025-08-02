Вице-мэр Еревана назвал расходы в $7 млн на концерт Дженифер Лопес оправданными

02 августа 2025, 21:07

Фото: iStock/Berezko

Власти Еревана потратили $7 миллионов на организацию концерта американской поп-дивы Дженнифер Лопес, который состоится в это воскресенье на Республиканском стадионе. Об этом пишет РИА Новости.