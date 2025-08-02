Вице-мэр Еревана назвал расходы в $7 млн на концерт Дженифер Лопес оправданными
Власти Еревана потратили $7 миллионов на организацию концерта американской поп-дивы Дженнифер Лопес, который состоится в это воскресенье на Республиканском стадионе. Об этом пишет РИА Новости.
Как заявил вице-мэр армянской столицы Тигран Памбукчян, эти расходы полностью оправданы с точки зрения продвижения имиджа города и привлечения туристов.
По его словам, ожидается, что мероприятие посетят около 15 тысяч иностранных гостей, что даст серьёзный импульс местному туризму и гостинично-ресторанному бизнесу. Памбукчян заявил, что речь идёт не просто о концерте, а о масштабном культурном событии, которое продвигает Ереван как современную и открытую столицу.
Изначально на это мероприятие в 2023 году планировалось пригласить рэпера Снуп Дога, однако по ряду причин его выступление не состоялось. В итоге выбор пал на Дженнифер Лопес, и, как подчеркивают в мэрии, «звезда такого масштаба – это инвестиция в узнаваемость города».
Мнения жителей города по поводу масштабных затрат на концерт в условиях экономических трудностей в стране разделились. Власти же подчеркивают, что часть финансирования поступила от частных спонсоров, а сам проект станет долгосрочным вкладом в развитие туристической инфраструктуры.
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