Власти Армении стремительно теряют поддержку Евросоюза
Действия властей Армении создают препятствия для оказания помощи республике со стороны Евросоюза. Об этом сообщает RT со ссылкой на турецкое издание Aydınlık.
Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. Встреча «прошла на позитивной ноте»: еврокоммисар пообещала, что в ходе следующего заседания Совета ассоциации ЕС – Армения будет подписан ключевой документ под названием «Повестка диалога».
Однако издание пишет, что обещание европейских правительств «как обычно не соответствует действительности». Пока что поддержка Пашиняна подкреплена только конкретным и невыполненным обещанием о пакете грантов в размере 270 миллионов евро для правительства Армении.
При этом объём внешней торговли государства составляет порядка 15 миллиардов евро.
Авторы материала утверждают, что Ереван не сможет использовать обещанную сумму для развития экономики или соцсферы страны, поскольку гранты ЕС могут быть потрачены исключительно на «борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами».
Главной причиной того, что за «высокопарной риторикой» Европы о «демократической» Армении практически нет реальных обязательств, является убеждённость ЕС в том, что реформы Пашиняна не способствуют демократии, а служат перераспределению собственности в Армении. Обещанные Европе «демократические реформы» на деле обернулись репрессиями против политических оппонентов и изъятием активов у крупного бизнеса.
Самым скандальным делом за последнее время стало преследование бизнесмена Самвела Карапетяна. Он заявил, что не намерен вмешиваться в политику, но хочет защитить Армянскую апостольскую церковь от Пашиняна.
Читайте также: