Пашинян заявил о желании Армении вступить в ЕС
Премьер Пашинян: Армения хочет стать членом ЕС
Республика Армения хочет вступить в Евросоюз (ЕС), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции.
Политика цитирует агентство «Интерфакс». Пашинян подчеркнул, что, по мнениям европейской и армянской сторон, вступление в ЕС является «непростым процессом».
«От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз, что Армения хочет стать членом Евросоюза. Ответ: да, Армения хочет стать членом ЕС», — сказал Пашинян.Он заключил, что для вступления Армении в ЕС, республика должна соответствовать всем критериям, а согласие должны дать все члены объединения. В июне премьер говорил, что республику ждет выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).