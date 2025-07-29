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Стало известно, почему Пашинян усиленно хочет сохранить свою власть

Политолог Багдасаров: для Пашиняна проигрыш выборов будет трагедией
Фото: istockphoto/Janos Varga

В Армении продолжается политика демонтажа базовых национальных опор.



Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с RT заявил, что ситуацию в Армении необходимо рассматривать, ориентируясь на предстоящие выборы 7 июня 2026 года.

По его словам, для Пашиняна проигрыш выборов на следующий год будет трагедией, потому что ему придется за многое отвечать, как и тем, кто стоит за его спиной.

«Отсюда его желание быстро форсировать Зангезурский коридор, отдав его США, и желание поменять католикоса», — сказал эксперт.

Ранее политолог Александр Дудчак подчеркнул, что Пашинян много раз ошибался, и Армения рискует пойти по опасному пути, похожему на украинский. В связи с этим эксперт выразил сожаление.

Анастасия Панченко

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