Стало известно, почему Пашинян усиленно хочет сохранить свою власть
Политолог Багдасаров: для Пашиняна проигрыш выборов будет трагедией
В Армении продолжается политика демонтажа базовых национальных опор.
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с RT заявил, что ситуацию в Армении необходимо рассматривать, ориентируясь на предстоящие выборы 7 июня 2026 года.
По его словам, для Пашиняна проигрыш выборов на следующий год будет трагедией, потому что ему придется за многое отвечать, как и тем, кто стоит за его спиной.
«Отсюда его желание быстро форсировать Зангезурский коридор, отдав его США, и желание поменять католикоса», — сказал эксперт.
Ранее политолог Александр Дудчак подчеркнул, что Пашинян много раз ошибался, и Армения рискует пойти по опасному пути, похожему на украинский. В связи с этим эксперт выразил сожаление.