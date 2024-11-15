Ликсутов: Москва лидирует по несырьевому экспорту в страны Персидского залива

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что компании Москвы усиливают сотрудничество с государствами Персидского залива, экспортируя продукцию своих предприятий в Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом информирует РИА Новости.
«Москва лидирует в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в страны Персидского залива», — рассказал он.
По его словам, за первое полугодие более 50% от общего объема поставок столичного ННЭ в регион пришлись на Иран, свыше 25% — на Саудовскую Аравию и около 15% — на ОАЭ. Он также отметил, что в соответствии с распоряжением Сергея Собянина город оказывает поддержку экспортно ориентированным компаниям.
Ликсутов добавил, что центр «Моспром» помогает столичным промышленникам укреплять международное сотрудничество. В частности, при его содействии в сентябре восемь агропромышленных компаний столицы приняли участие в международной выставке Foodex Saudi.
Ранее стало известно, что с 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ). Более 100 компаний из 40 регионов страны представляют свою продукцию под национальным брендом.
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