Ликсутов заявил о росте промышленного производства в Москве на 14,2%

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Промышленное производство в Москве выросло более чем на 14% заявил заммэра столицы по транспортным и промышленным вопросам Максим Ликсутов.
«По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору…» — сказано в публикации на сайте столичного правительства.В особенности, отмечен заметный рост производства потребительских товаров. Предприятиями наращивается выпуск обуви, одежды, продуктов питания, косметических и моющих средств, а также прочих изделий.
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