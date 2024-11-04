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Ликсутов заявил о росте промышленного производства в Москве на 14,2%

Фото: istockphoto/SweetBunFactory

Фото: istockphoto/SweetBunFactory

Промышленное производство в Москве выросло более чем на 14% заявил заммэра столицы по транспортным и промышленным вопросам Максим Ликсутов.


«По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору…» — сказано в публикации на сайте столичного правительства.
В особенности, отмечен заметный рост производства потребительских товаров. Предприятиями наращивается выпуск обуви, одежды, продуктов питания, косметических и моющих средств, а также прочих изделий.

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#мир
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#новости
#мэр
ЦИК Молдавии обработал 100% протоколов
04 ноября 2024, 15:55

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдавии)

Молдавский центризбирком обработал 100% протоколов, пишет РИА Новости. Уточняется, что действующий президент Майя Санду набрала 55,33%, а ее конкурент Александр Стояногло — 44,67%.
Перед этим сообщалось, что молдавские социалисты не признали итоги голосования за рубежом, поскольку победителем объявили Майю Санду.

Вечером, 3 ноября, сообщалось, что несмотря на закрытие избирательных участков в Москве, люди не стали уходить от молдавского консульства. Полиции пришлось оттеснять людей от входа в здание.

Во второй тур молдавских выборов вырвались два претендента — Майя Санду и Александр Стояногло.

Санду поддерживает ограничения против России, а Стояногло считает РФ важным стратегическим партнером.

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#молдавия
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#новости
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В России ответили, что поможет решить демографические проблемы
Орешкин: ИИ решит проблемы с демографией и повысит производительность труда
04 ноября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Maksim Tkachenko

Искусственный интеллект поможет российской экономике в преодолении демографических проблем, повысив трудовую производительность, заявил на симпозиуме «Создавая будущее» замруководителя администрации главы государства Максим Орешкин.
«Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране», — произнес Орешкин.
Он подчеркнул, что страна должна лидировать в вопросе ИИ. Президент РФ Владимир Путин, по словам Орешкина, уделяет этому аспекту очень много внимания.

Ранее сообщалось, кто из российских губернаторов подал в отставку.

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#мир
#россия
#демография
#ии
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Молдавские социалисты не признали итоги выборов за границей
04 ноября 2024, 15:26

Голосование в Молдавии (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

Партия молдавских социалистов не признала выборы на участках за границей, из-за которых действующий президент Молдавии Майя Санду объявлена победителем, пишет РИА Новости.
Накануне вечером сообщалось, что люди остались у молдавского консульства в Москве, несмотря на то, что избирательные участки на тот момент закрылись.

«Долой Майю Санду!» — скандировали люди.
Также сообщалось, что во втором туре кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло вырвался вперед.

Майя Санду поддерживает антироссийские санкции и выступает за евроинтеграцию. Стояногло считает Россию важным партнером, от которого зависит экономика Молдавии.

Известно, что Стояногло сместили с поста генпрокурора при режиме Санду.

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#выборы
#голосование
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МО Румынии: истребители подняли в воздух из-за обнаружения БПЛА
04 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/starpik

Истребители F-16 подняли в воздух в Румынии в ночь на 4 ноября, поскольку обнаружили вблизи румынского воздушного пространства дроны, сообщили в Минобороны страны.
«В результате обнаружения над Черным морем групп беспилотников, направляющихся в воздушное пространство Украины вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что в уезде Тулча установлена воздушная тревога», — пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.
Про схожие инциденты румынские военные докладывали 18,19, а также 24 октября. Тогда радары увидели, что некие объекты входят в воздушное пространство Румынии.

По словам главы кабмина Марчела Чолаку, пилоты ничего не увидели, поэтому допускается, что речь может идти про «кибернетическую провокацию».

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#бпла
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Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку
Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку из-за смены работы
04 ноября 2024, 14:44

Василий Голубев (Фото: сайт Кремля)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в своем Telegram-канале, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
По его словам, слаженные действия жителей Донского региона позволили решить различные актуальные вопросы, реализовать большое число важных для области проектов, а также сделать Ростовскую область регионом-лидером.

Голубев добавил, что его приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой области. О том, на какую должность чиновник переходит, не сообщается.

Напомним, Василий Голубев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области в 2010 году. В 2015 году он был избран губернатором региона.

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Патриарх Кирилл высказался о смертной казни
Патриарх Кирилл: РПЦ не осуждает смертную казнь, но и не приветствует ее
04 ноября 2024, 14:43

Патриарх Кирилл (Фото: сайт Кремля)

Смертная казнь не осуждается, но и не приветствуется Русской православной церковью (РПЦ), заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.
«…Хочу сказать: церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала», — прокомментировал он.
Патриарх отметил, было бы идеально, если бы человек попросту не совершал таких преступлений, наказанием за которые была бы высшая мера. При этом, по словам священнослужителя, общую рекомендацию по таким вопросам дать нереально.

Патриарх Кирилл резюмировал, что этот вопрос должны решать люди, определяющие наказание с точки зрения российского законодательства.

Ранее в ГД предлагали отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Соответствующее обращение было направлено в Совбез.

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#мир
#россия
#смертная казнь
#смерть
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#церковь
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Лукашенко предложил снизить добычу удобрений калия, чтобы повысить цены
04 ноября 2024, 14:42

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил обсудить с коллегами из РФ возможность снизить добычу удобрений калия, поскольку на них упали цены, информирует БелТА.
«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на десять, может, одиннадцать, снизить добычу калийных удобрений», — произнес белорусский лидер в рамках мероприятия, где согласовывалось назначение Андрея Рыбакова руководителем ОАО «Беларуськалий».
Лукашенко добавил, что сейчас удобрения калия продаются «за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже». Политик резюмировал, что предполагаемая сниженная добыча не должна сказываться на зарплате сотрудников предприятий.

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#новости
#россия
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Глава Тамбовской области уходит в отставку
Глава Тамбовской области Максим Егоров займет должность на федеральном уровне
04 ноября 2024, 14:15

Максим Егоров (Фото: сайт Кремля)

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку.
Егоров опубликовал видео, в котором сообщил, что руководство страны поставило перед ним иные задачи на федеральном уровне.

«Я – настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь мне товарищ», — заключил Егоров.



Егоров также поблагодарил жителей региона и подчеркнул, что Тамбовская область стала для него родной. Имя его преемника в настоящее время неизвестно.

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Глава МИД Германии прибыла в Киев
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев
04 ноября 2024, 13:01

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По словам Бербок, Украине необходима поддержка на фоне наступающей зимы и продолжающегося конфликта с Россией. Она отметила, что Запад «противостоит этой жестокости своей человечностью и поддержкой».

Глава МИД ФРГ заключила, что украинцы при этом защищают свободу всех в Европе.

Примечательно, что данный визит Бербок в Киев стал восьмым с момента начала ​специальной военной операции на Украине.

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