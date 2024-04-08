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Путин поручил выделить средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

Путин поручил выделить из ФНД 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург
08 апреля 2024, 10:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.


Отмечается, что указанная сумма будет выделена в 2025 году. Она будет затрачена на предоставление кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, которые необходимы для реализации данного проекта.

Срок выполнения поручения - 1 июля 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за реализацию указания президента.

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МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»
08 апреля 2024, 09:50

Фото: Константин Семенец

Западным средствам массовой информации были даны указания молчать о количестве жертв теракта и истинных масштабах в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает МИД РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что цель таких действий заключается в том, чтобы отвлечь общественность от настоящих организаторов террористической атаки. В МИД подчеркнули, что редакции ведущих западных СМИ не допускают демонстрации сочувствия и гуманизма к трагедии. По информации ​дипведомства, это показывает особый цинизм со стороны Запада.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных государств в соучастии в теракте в «Крокус сити холле».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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В МИД РФ рассказали, что будет со зданием посольства Украины в Москве
Дипломат Полищук: РФ оставит в неприкосновенности посольство Украины в Москве
08 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/vlad_karavaev

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом сообщает ТАСС.
Полищук пояснил, что расторжение данного договора не оказывает влияние на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в украинской собственности. При этом, по словам дипломата, согласно Венской конвенции, страна пребывания должна даже в ситуации вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом.

Полищук отметил, что эти требования относятся к собственности российского посольства на Украине.

Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.

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«Хочет взять с собой»: В США отказались поддерживать французские войска на Украине
Бывший разведчик Риттер заявил, что США не поддержат ввод контингента на Украину
08 апреля 2024, 06:50

Фото: istock / e-crow

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в ходе интервью журналисту Гарланду Никсону прокомментировал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Риттер выразил сомнения в вопросе поддержки ввода европейского контингента на Украину со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один», — высказался бывший разведчик.
Он также допустил, что Государственный департамент мог передать такое же послание другим странам Европы, которых Макрон «хочет взять с собой».

Напомним, 26 февраля по результат саммита в Париже Макрон не исключил отправку войск на Украину. Президент республики Владимир Зеленский оценил предложение французского коллеги, отметив, что Киев «будет только поддерживать» такое.

Ранее в Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с РФ
08 апреля 2024, 05:50

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Президент Финляндии Александер Стубб заявил полном отсутствии политического диалога с Российской Федерацией. Такое заявление он сделал в ходе общения с каналом CNN.
«Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — заявил Стубб.
Как считает глава Финляндии, такой диалог нужен, помимо прочего, для мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

Напомним, на прошлой неделе власти Финляндии решили продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля.

Ранее сообщалось, что в Финляндии прошла акция с требованием открыть границу с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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Глава МИД Лавров прибыл в Китай
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Пекин
08 апреля 2024, 04:43

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 апреля прибыл с официальным визитом в Китай. В ходе рабочей поездки он встретится с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.
Борт министра приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.

На повестке переговоров стоят вопросы сотрудничества Россиии КНР, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати» и региональная тематика. Помимо этого, запланировано обсуждение конфликта на Украине и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ.

Ранее Лавров со словами «мечтать не вредно» ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении в прежние границы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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В Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
Главы МИД Британии и Франции заявили о поражении Запада в случае поражения Киева
08 апреля 2024, 03:38

Фото: istock / 3dmitry

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне считают, что поражение Киева в конфликте с Россией можно рассматривать как поражение Запада. Об этом главы дипведомств сообщили на страницах издания Telegraph.
«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем», — сказано в публикации глав МИД.
Помимо этого, министры отметили, что Париж и Лондон планируют подтвердить «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. Как считают министры, западные государства должны сделать «еще больше», чтобы нанести поражение России.

Российская сторона неоднократно заявляла о стремлении западных стран затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой республики, станут законными целями для ВС РФ.

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#вс рф
#минобороны
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Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения
«Ъ»: Президент Сербии Вучич предупредил о тяжёлых вызовах перед республикой
08 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свое высказывание, что его государство «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами». Он сделал это в ходе чрезвычайного заседания правительства, передает «Коммерсантъ».
Как утруждает Вучич, речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице в 1995 году, а также о вероятности приема Косово в Совет Европы. Глава государства отметил, что эти события грозят ликвидацией Республике Сербской, а от Сербии потребуют выплачивать военные репарации.

В конце марта Вучич объявил, что в скором времени Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Сербский лидер заявил, что за последнее 2 дня он получил новости, о которых ему трудно говорить.

Ранее сообщалось, что Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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#вучич
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Медведев обвинил западных лидеров в соучастии в теракте в «Крокусе»
Медведев назвал украинских бандеровцев реальными заказчиками теракта в «Крокусе»
08 апреля 2024, 01:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных государств в соучастии в теракте в «Крокус сити холле». Об этом политик написал в соцальной сети X.
«Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши.», — заявил Медведев.
Он назвал президента США Джо Байдена, главу Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера ФРГ Олафа Шольца соучастниками преуступелния.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.

Ранее Медведев призвал ликвидировать власти Украины как Бандеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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#теракт
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Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля
Al Masirah: хуситы проводят операции против судов США, Великобритании и Израиля
07 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/Dikuch

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) проводит операции против судов США, Великобритании и Израиля, сообщил представитель движения Яхья Сария, передает Al Masirah.
По его словам, за последние три дня хуситы атаковали британское судно Hope Island в Красном море и совершили операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.

Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море, добавил Сария.

Согласно сообщению телеканала, Вооруженные силы Йемена отметили, что операция была осуществлена с применением баллистических и крылатых ракет, и ее цели были успешно достигнуты.

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