Путин поручил выделить средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что указанная сумма будет выделена в 2025 году. Она будет затрачена на предоставление кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, которые необходимы для реализации данного проекта.
Срок выполнения поручения - 1 июля 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за реализацию указания президента.
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