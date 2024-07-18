Юные лесоводы из Талдома начали выращивать в теплице виноград

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесничий Талдомского филиала Мособллеса исполнил заветное желание ребят из школьного лесничества «Лесной патруль». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Юные лесоводы давно мечтали, чтобы в школьной теплице появилась виноградная лоза. Они изучили специальную литературу, чтобы узнать о сортах винограда и процессе посадки, подготовили и удобрили почву, обеспечили в теплице необходимую влажность», – говорится в сообщении.В итоге были посажены четыре небольшие лозы. Теперь школьники ждут, когда можно будет собрать спелые гроздья. Для этого детям придётся ежедневно ухаживать за растениями – поливать, подкармливать, обрезать лишние побеги, следить за температурой в теплице. Однако воспитанники школьного лесничества готовы к этому.
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Лора Луганская