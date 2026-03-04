Вице-президент РСТ раскрыл, в чем привлекательность Казани для туристов

04 марта 2026, 18:16

Вице-президент РСТ Барзыкин: Казань привлекает туристов удобной логистикой

Фото: istockphoto/RAndrey

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил, за счёт чего Казань оказалась среди самых популярных направлений для поездок.





Как пишет «Татар-информ», ключевой фактор — разнообразие туристических форматов, в городе есть востребованные культурно-познавательные, паломнические, гастрономические и деловые маршруты. арзыкин добавил, что заметный рост интереса поддержала активная событийная программа, особенно прошлой осенью.



Отдельно эксперт отметил сильную транспортную доступность — удобные авиарейсы, развитое железнодорожное и автомобильное сообщение. Плюсом становится и то, что туристы могут сочетать визит в Казань с поездками по Татарстану, включая речные круизы.





«Казань борется за своё место и зимой, и летом. Думаю, не зря — от этого выигрывают и гости, и сами жители», — сказал собеседник.