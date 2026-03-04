Юрист Шайдуллина: застрявших за границей россиян не могут уволить за прогул
Работодатель не имеет права применять санкции к сотруднику, который не может вернуться из отпуска в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.
Она подчеркнула, что в сложившейся обстановке пропуск сотрудником работы происходит по независящим от него причинам. Это форс-мажорные обстоятельства, которые не позволяют применять в отношении человека дисциплинарное взыскание.
«Тем более нельзя уволить: мера законна, только если был прогул по неуважительной причине. Невозможность вылететь из другой страны в силу непреодолимых обстоятельств таковой не является», — пояснила Шайдуллина в разговоре с Москвой 24.
Однако юрист уточнила, что сотруднику необходимо оперативно уведомить руководство о невозможности вернуться из отпуска вовремя не только по телефону, но и в письменном виде. Кроме того, надо получить справку от авиаперевозчика об отмене или переносе рейса. Шайдуллина добавила, что дни отсутствия сотрудника на работе оплачиваться не будут.