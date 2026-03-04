Юрист Шайдуллина: застрявших за границей россиян не могут уволить за прогул

04 марта 2026, 17:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

Работодатель не имеет права применять санкции к сотруднику, который не может вернуться из отпуска в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.





Она подчеркнула, что в сложившейся обстановке пропуск сотрудником работы происходит по независящим от него причинам. Это форс-мажорные обстоятельства, которые не позволяют применять в отношении человека дисциплинарное взыскание.





«Тем более нельзя уволить: мера законна, только если был прогул по неуважительной причине. Невозможность вылететь из другой страны в силу непреодолимых обстоятельств таковой не является», — пояснила Шайдуллина в разговоре с Москвой 24.