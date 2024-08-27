Витушева: историческую часть Истры обновят на средства федерального гранта

В августе 2023 года у воспитательницы детского сада из Иркутской области Екатерины начались проблемы со здоровьем. Врачи долгое время не могли выяснить в чем дело, а когда диагноз стал известен, россиянка поняла, что шансов выжить у нее практически нет. Примечательно, что за несколько месяцев до страшной болезни Екатерина отметила вопреки суевериям свой 40-летний юбилей. Подробнее об этой истории расскажет редакция «Радио 1».