Витушева: историческую часть Истры обновят на средства федерального гранта

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Истра получит федеральный грант на благоустройство территории. Новый грандиозный проект планируют реализовать в 2025 году, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Истра уже в третий раз за последние четыре года становится победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На конкурс был представлен проект благоустройства исторической части города, включая площадь Революции с прилегающими общественными территориями. Мы с успехом его защитили. Размер федерального гранта превысит 90 млн. рублей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.На рабочем совещании обсудили детали реализации проекта. Она позволит возродить исторический центр Истры вместе с уже благоустроенной улицей 15 лет Комсомола – также проектом-победителем Всероссийского конкурса. Также планируется создать единый пешеходный маршрут по центру города, объединить разрозненные участки инфраструктуры.
«Торжественное вручение наград с участием министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина состоялась в Калуге. От Подмосковья победными оказались шесть проектов, включая Истру. Благодарю всех неравнодушных и инициативных истринцев за вовлечённость и постоянную поддержку в реализации масштабных проектов благоустройства», – отметила Витушева.Она напомнила, что в 2022 году город Дедовск также стал победителем Всероссийского конкурса. Масштабный проект объединяет сразу две локации: парк Гучково и сквер у Георгиевского храма. Работы находятся на завершающей стадии, а некоторые локаций уже открыты для горожан.
Читайте также:
«Начинала с одной козочки»: Чемпион сырного фестиваля в Истре рассказала про свой сыр
На фестивале в Истре приняли более 120 тыс. посетителей и продали 60 тонн сыра
Два завода подмосковного сырного кластера планируют запустить в 2025-2026 годах
Лора Луганская