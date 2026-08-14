Волочкова поделилась фото с отдыха на Мальдивах и показала свою гибкость у пальмы
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз отдыхает на Мальдивах. Звезда поделилась с поклонниками яркими кадрами, на которых продемонстрировала свою гибкость. Фото появились на личной Instagram*-странице артистки.
Волочкова, для которой поездка на Мальдивы стала уже 29-ой по счёту, встала очень рано и пожелала подписчикам приятного начала дня. Она призналась, что просыпается в своей комнате с первыми лучами солнца, затем плавает и наслаждается красотами природы. Отсутствие людей на пляже в это время является для балерины приятным бонусом.
«Я заслужила этот отдых», — подписала она в одном из своих постов.Вчера Волочкова опубликовала снимок с утренней растяжкой. Знаменитость с юмором решила попозировать на фоне таблички, предупреждающей, что на территории ведутся работы, и пошутила, что тоже активно «работает» — не забывает про упражнения.
Также артистка показала в бассейне импровизированное выступление, которое сняла на видео. На нем балерина высоко поднимает левую ногу прямо из воды и изящно держит ее какое-то время над головой.
Ранее врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что Волочкова рискует заразиться на Мальдивах опасными заболеваниями, которые переносят комары. По его словам, на райских островах, которые так обожает балерина, очень распространены тропические инфекции, и во время поездки следует соблюдать осторожность.