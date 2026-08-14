Волочкова поделилась фото с отдыха на Мальдивах и показала свою гибкость у пальмы

14 августа 2026, 03:52

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз отдыхает на Мальдивах. Звезда поделилась с поклонниками яркими кадрами, на которых продемонстрировала свою гибкость. Фото появились на личной Instagram*-странице артистки.





Волочкова, для которой поездка на Мальдивы стала уже 29-ой по счёту, встала очень рано и пожелала подписчикам приятного начала дня. Она призналась, что просыпается в своей комнате с первыми лучами солнца, затем плавает и наслаждается красотами природы. Отсутствие людей на пляже в это время является для балерины приятным бонусом.



Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

«Я заслужила этот отдых», — подписала она в одном из своих постов.