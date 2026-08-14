В США неизвестные осквернили мемориал участникам Второй мировой войны
В Вашингтоне правоохранительные органы начали расследование по факту осквернения мемориала участникам Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг на Национальной аллее в Вашингтоне неизвестные осквернили мемориал: они нанесли на его стену надпись и оставили там красные следы от краски. Также вандалы добавили мыло в один из фонтанов, отчего тот покрылся густой пеной.
Министерство внутренних дел США, которое отвечает за природные ресурсы и охрану парков, назвало случившееся позором и недопустимым актом. Мемориал является «священным местом», которое заслуживает особого уважения. Виновных пообещали найти — американская полиция уже работает на месте.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Сахалине в реке обнаружили тело несовершеннолетнего. Погибший ребёнок катался по лесной местности на минитракторе без присмотра родителей. Подробности читайте в нашем материале.
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