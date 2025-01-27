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Выяснились сроки начала применения российской онковакцины

Гинцбург: в РФ пациенты начнут получать российскую онковакцину в сентябре
Фото: iStock/Mariya Borisova

Фото: iStock/Mariya Borisova

В России планируют начать использование онковакцины в сентябре 2025 года, сообщает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА Новости.
Разрешение на применение препарата, согласно представленному плану, должно быть получено в августе.

Разрабатываемая вакцина будет персонализированной: для каждого пациента её будут создавать индивидуально, используя искусственный интеллект (ИИ). Система анализирует параметры опухоли и формирует «чертёж» препарата, который специалисты смогут изготовить за неделю.



Вакцина предназначена для лечения пациентов с первичной меланомой и для тех, кто уже прошёл определённые этапы лечения. Гинцбург уточнил, что дорожная карта ещё находится в стадии утверждения, но работы ведутся активно.

Центр Гамалеи рассчитывает, что уже осенью первые пациенты смогут получить новый препарат.

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