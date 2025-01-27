В Ленобласти мужчину избили, облили бензином и живьем подожгли в котельной

Фото: iStock/Matt McDonald
В Ленинградской области в поселке Кузнечное Приозерского района 36-летнего мужчину жестоко избили, облили бензином и подожгли заживо в котельной хулиганы. Инцидент произошел ночью 26 января, пишет «78.ru».
Злоумышленники сначала нанесли своей жертве, рабочему, серьезные побои, после чего осуществили поджог.
Пострадавший получил тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, а также ожоги 1-2 степени на кончике носа, задней поверхности бедра и голени.
В настоящее время мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.
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Пострадавший получил тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, а также ожоги 1-2 степени на кончике носа, задней поверхности бедра и голени.
В настоящее время мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.
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Мария Моисеева