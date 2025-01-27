Арест по ошибке: Инвалид получил 600 тысяч рублей за «мастурбацию»

Фото: iStock/Serge_Bertasius
Полиция выплатила 600 тысяч рублей (пять тысяч фунтов стерлингов) инвалиду Бренту Нейлору в Лондоне после того, как по ошибке обвинила его в мастурбации в общественном месте. Как сообщает New York Post со ссылкой на SWNS, инцидент произошел в 2021 году и привел к разрушению жизни мужчины.
Сотрудники полиции арестовали Нейлора после жалобы на подозрительного типа, мастурбирующего в автобусе. Видеозапись, сделанная камерами наблюдения, была опубликована для поиска подозреваемого.
Спустя несколько месяцев человек, чьи данные не разглашаются, заявил, что на кадрах изображен именно Нейлор.
В ноябре того же года шесть полицейских приехали к нему домой, арестовали на глазах у соседей и доставили в участок. Тот факт, что они подозревают инвалида, представителей закона не смутил.
Нейлор, страдающий от болезни Фонга, рассказал, что после этого «случая» его жизнь превратилась в кошмар. Соседи не поверили в невиновность, затем его выселили из квартиры. Любимый паб закрыл для него свои двери, а через некоторое время Нейлор стал жертвой нападения из-за своей «дурной славы» — дошло до госпитализации.
Пострадавший он клейма «публичного извращенца» мужчина также был вынужден терпеть бесконечные осуждения и угрозы от прохожих. Он до сих пор страдает от панических атак, боится полицейских сирен и часто просыпается от кошмаров.
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Спустя несколько месяцев человек, чьи данные не разглашаются, заявил, что на кадрах изображен именно Нейлор.
В ноябре того же года шесть полицейских приехали к нему домой, арестовали на глазах у соседей и доставили в участок. Тот факт, что они подозревают инвалида, представителей закона не смутил.
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
«Я не могу выпрямить руки из-за врожденного генетического отклонения. Долго ходить в наручниках для меня — Ад. Они знали, что я инвалид. Зачем вообще было надевать на меня эти наручники? Их было шестеро, а я один», — сетовал мужчина.Позже выяснилось, что настоящий преступник выглядел иначе. Нейлора отпустили, но ущерб его репутации уже был нанесен.
«Они все повесили на меня, даже не проведя никакого расследования. Это было отвратительно. Описание того парня говорило, что он был шести футов ростом (183 см). А я – 5’8 (около 173 см). Я самый худой человек на свете, а тот был толстым. Теперь я не доверяю полиции. Это ужасные люди», — поделился пострадавший.
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Нейлор, страдающий от болезни Фонга, рассказал, что после этого «случая» его жизнь превратилась в кошмар. Соседи не поверили в невиновность, затем его выселили из квартиры. Любимый паб закрыл для него свои двери, а через некоторое время Нейлор стал жертвой нападения из-за своей «дурной славы» — дошло до госпитализации.
Пострадавший он клейма «публичного извращенца» мужчина также был вынужден терпеть бесконечные осуждения и угрозы от прохожих. Он до сих пор страдает от панических атак, боится полицейских сирен и часто просыпается от кошмаров.
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Мария Моисеева