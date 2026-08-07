У побережья Сеуты продолжают находить новые тела погибших мигрантов из Марокко
Море у побережья испанской Сеуты продолжает выбрасывать на берег тела погибших мигрантов, поисковые работы не прекращаются с конца июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдения своего корреспондента во время спасательной операции.
Массовое проникновение мигрантов из Марокко в испанский город Сеута произошло в конце прошлого месяца. Некоторые шли пешком, однако многие пытались доплыть до своей цели. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас подтвердил гибель около сотни нелегалов.
При этом по сведениям неправительственной организации Caminando Fronteras число погибших на испанской и марокканской сторонах границы достигло как минимум 141. Эти цифры могут вырасти – тела всё ещё находят как на волнорезе Тарахаль, так и в море, откуда их выносит течением к сеутскому побережью. Так, например, ранее «Радио 1» передавало, что одной из погибших стала марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз, которая пыталась вплавь попасть в город Сеута.
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