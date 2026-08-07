У побережья Сеуты продолжают находить новые тела погибших мигрантов из Марокко

07 августа 2026, 01:03

Фото: iStock/avtk

Море у побережья испанской Сеуты продолжает выбрасывать на берег тела погибших мигрантов, поисковые работы не прекращаются с конца июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдения своего корреспондента во время спасательной операции.