19 ноября 2026, 06:19

«Известия»: В РФ пенсионеры старше 55 лет стали всё чаще выходить на рынок труда

Фото: iStock/PIKSEL

Россияне старше 55 лет стали активнее выходить на рынок труда. Работодатели, в свою очередь, расширили для них возможности трудоустройства. Об этом пишут «Известия».