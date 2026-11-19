Выяснилось, что в России пенсионеры стали всё чаще возвращаться к работе
Россияне старше 55 лет стали активнее выходить на рынок труда. Работодатели, в свою очередь, расширили для них возможности трудоустройства. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в 2024 году число резюме специалистов старше 61 года выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом и достигло 500 тысяч штук. Количество анкет соискателей в возрасте 51–60 лет увеличилось на 13%, а спрос на пенсионеров со стороны работодателей — на 14%.
При этом в 2025–2026 годах число резюме от так называемых «серебряных кандидатов» старше 55 лет подскочило на 15% в целом по стране, а в отдельных регионах рост достигал 100%. Опытные специалисты особо востребованы в образовании, медицине, инженерных и технических направлениях, где накопленные знания имеют практическую ценность.
В материале «Известий» уточняется, что решение продолжить работу после выхода на пенсию часто связано с желанием сохранить профессиональную активность, поддерживать социальные связи и иметь регулярный доход для дополнительных покупок.
Читайте также: