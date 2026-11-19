Во Владивостоке кошка погибла после того, как живодёр выбросил её с 18-го этажа
Во Владивостоке живодёр выбросил кошку с 18-го этажа. Об этом в ночь на 19 ноября сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
О случившемся рассказала 47-летняя местная жительница. Она объяснила правоохранителям, что мужчина сбросил животное с балкона в микрорайоне Снеговая Падь, и попросила привлечь его к ответственности.
По уточнённой информации, кошка получила тяжёлые травмы и погибла. Сотрудники полиции подтвердили этот факт во время мониторинга соцсетей.
В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По инциденту проводится процессуальная проверка, по её результатам будет принято законное и обоснованное решение.
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