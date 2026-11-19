19 ноября 2026, 05:08

Полиция Приморья проверяет инцидент с кошкой, которую мужчина сбросил с 18-го этажа

Фото: iStock/ClaireLucia

Во Владивостоке живодёр выбросил кошку с 18-го этажа. Об этом в ночь на 19 ноября сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».