19 ноября 2026, 05:19

МЧС Дагестана поделилось кадрами мощного пожара в Хебатли, где огонь охватил семь строений

Фото: канал в MAX «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан»/@id562059034_gos

В ночь на 19 ноября в селе Хебатли Цунтинского района загорелись жилые дома и школа. Кадры пожара опубликовали в канале «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан» на платформе MAX.