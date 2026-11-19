Появились кадры мощного пожара в Дагестане — горят семь строений, включая школу
В ночь на 19 ноября в селе Хебатли Цунтинского района загорелись жилые дома и школа. Кадры пожара опубликовали в канале «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан» на платформе MAX.
Пламя охватило семь строений, включая среднюю общеобразовательную школу. Ранее поступала информация о трёх горящих домах, но уточнённые данные подтвердили большее число горящих построек. В настоящий момент на месте работают 32 огнеборца и восемь единиц техники.
Тушение осложняют сложный рельеф, плотная застройка и удалённость источников водоснабжения. Подчеркивается, что существует угроза распространения огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало, причина возгорания пока неизвестна. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.
Вчера стало известно, что прокуратура предлагает прекратить уголовное дело сестёр Хачатурян. Девушек обвиняют в том, что в июле 2018 года они зарезали своего отца. Причиной стало систематическое насилие с его стороны. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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