Уличный торговец обезглавил водителя из-за спора о парковочном месте
В индийском штате Бихар мужчина отрубил голову местному жителю из-за спора о парковке, а затем его самого забили до смерти. Об этом 9 апреля сообщил портал CSR.
Согласно материалу, конфликт произошёл в городе Форбсгандж. Уличный торговец напитками Рави Чаухан поссорился с водителем Али Хусейном из-за места для парковки. Словесная перепалка быстро переросла в драку, и Чаухан схватил нож, которым обезглавил оппонента.
Родственники погибшего вместе с другими местными жителями нашли убийцу. Они пришли к нему домой, вытащили мужчину на улицу и забили палками насмерть. Расправа произошла прямо на глазах у полицейских, прибывших на место драки. Власти начали расследование, чтобы выяснить все детали инцидента, и усилили меры безопасности в городе.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нигерии 75-летний дедушка неоднократно насиловал свою 14-летнюю внучку. В результате несовершеннолетняя забеременела и родила от пенсионера ребёнка.
