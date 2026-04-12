Уличный торговец обезглавил водителя из-за спора о парковочном месте

Индийский торговец отрубил голову водителю из-за спора о парковочном месте и погиб сам
Фото: iStock/tiero

В индийском штате Бихар мужчина отрубил голову местному жителю из-за спора о парковке, а затем его самого забили до смерти. Об этом 9 апреля сообщил портал CSR.



Согласно материалу, конфликт произошёл в городе Форбсгандж. Уличный торговец напитками Рави Чаухан поссорился с водителем Али Хусейном из-за места для парковки. Словесная перепалка быстро переросла в драку, и Чаухан схватил нож, которым обезглавил оппонента.

Родственники погибшего вместе с другими местными жителями нашли убийцу. Они пришли к нему домой, вытащили мужчину на улицу и забили палками насмерть. Расправа произошла прямо на глазах у полицейских, прибывших на место драки. Власти начали расследование, чтобы выяснить все детали инцидента, и усилили меры безопасности в городе.

Мария Моисеева

