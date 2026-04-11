Симоньян раскрыла подробности начала комы Тиграна Кеосаяна

Симоньян: Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных проблем
Режиссёр Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных проблем, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион».
Она поделилась с Лерой Кудрявцевой, что здоровье Кеосаяна постоянно контролировали врачи. Он ежедневно проходил по десять тысяч шагов, строго соблюдал приём лекарств и регулярно обследовался. Весь день перед госпитализацией режиссёр провёл на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге.
«У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», — рассказала главный редактор RT.Позже, на второй или третий день, медики сообщили Симоньян, что мозг Кеосаяна полностью поражён и шансов на восстановление нет. Несмотря на неутешительные прогнозы, жена режиссёра каждый день ходила к нему, разговаривала, читала вслух и молилась. По словам Симоньян, он отвечал ей, насколько это было возможно — открывал глаза, смотрел.
«Даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», — добавила она.Тигран Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. Звезда отечественной режиссуры находился в коме с декабря прошлого года. Прощание со знаменитостью проходило 28 сентября в Армянской церкви в Москве.
