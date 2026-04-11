Симоньян раскрыла подробности начала комы Тиграна Кеосаяна

11 апреля 2026, 23:50

Симоньян: Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных проблем

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Режиссёр Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных проблем, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион».





Она поделилась с Лерой Кудрявцевой, что здоровье Кеосаяна постоянно контролировали врачи. Он ежедневно проходил по десять тысяч шагов, строго соблюдал приём лекарств и регулярно обследовался. Весь день перед госпитализацией режиссёр провёл на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге.





«У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», — рассказала главный редактор RT.

«Даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», — добавила она.