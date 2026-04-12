Мексика отказывается возвращать 17-летнюю россиянку, попавшую в рабство 2,5 года назад
Мексиканские власти отказываются возвращать на Родину 17-летнюю россиянку Кристину Романову и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ. Об этом рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров.
Девушка находится в специализированном учреждении генпрокуратуры Мексики по делам семьи и детей. Российское посольство добивается возвращения Кристины в страну с 2023 года. Отмечается, что сама несовершеннолетняя также просила содействия в репатриации.
«По состоянию на сегодняшний день (...) все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания», — пояснил Федоров.
Летом 2025 года консульским работникам после долгих требований удалось встретиться с Кристиной четыре раза, но затем доступ снова прекратили. По мнению Москвы, удержание девушки в учреждении, где она не является ни задержанной, ни арестованной, ни осуждённой, юридически безосновательно и нарушает международные процедуры.
Ранее сообщалось, что Романову похитили в 2023 году из школы штата Мехико на глазах у матери. Та рассказала, что неизвестные затолкали подростка в микроавтобус службы опеки. Предварительно, за преступлением стоит местный картель, имеющий связи в органах власти.
Осенью 2024 года Кристину нашли в Тихуане в измененном состоянии сознания, она была беременна. Россиянку не вернули домой, утверждая, что несовершеннолетняя «сама этого не хочет». РФ продолжает активные действия по спасению девочки-подростка.