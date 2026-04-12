Мексика отказывается возвращать 17-летнюю россиянку, попавшую в рабство 2,5 года назад

Мексиканские власти отказываются возвращать на Родину 17-летнюю россиянку Кристину Романову и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ. Об этом рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров.



Девушка находится в специализированном учреждении генпрокуратуры Мексики по делам семьи и детей. Российское посольство добивается возвращения Кристины в страну с 2023 года. Отмечается, что сама несовершеннолетняя также просила содействия в репатриации.

«По состоянию на сегодняшний день (...) все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания», — пояснил Федоров.
Певица Жасмин оплатит жильё семье из Дагестана, пострадавшей от наводнения
Певица Жасмин оплатит жильё семье из Дагестана, пострадавшей от наводнения
Летом 2025 года консульским работникам после долгих требований удалось встретиться с Кристиной четыре раза, но затем доступ снова прекратили. По мнению Москвы, удержание девушки в учреждении, где она не является ни задержанной, ни арестованной, ни осуждённой, юридически безосновательно и нарушает международные процедуры.

Ранее сообщалось, что Романову похитили в 2023 году из школы штата Мехико на глазах у матери. Та рассказала, что неизвестные затолкали подростка в микроавтобус службы опеки. Предварительно, за преступлением стоит местный картель, имеющий связи в органах власти.

Осенью 2024 года Кристину нашли в Тихуане в измененном состоянии сознания, она была беременна. Россиянку не вернули домой, утверждая, что несовершеннолетняя «сама этого не хочет». РФ продолжает активные действия по спасению девочки-подростка.
Мария Моисеева

