Мексика отказывается возвращать 17-летнюю россиянку, попавшую в рабство 2,5 года назад

12 апреля 2026, 04:22

Посольство РФ: Власти Мексики отказываются возвращать на Родину 17-летнюю россиянку

Фото: iStock/SB Arts Media

Мексиканские власти отказываются возвращать на Родину 17-летнюю россиянку Кристину Романову и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ. Об этом рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров.





Девушка находится в специализированном учреждении генпрокуратуры Мексики по делам семьи и детей. Российское посольство добивается возвращения Кристины в страну с 2023 года. Отмечается, что сама несовершеннолетняя также просила содействия в репатриации.





«По состоянию на сегодняшний день (...) все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания», — пояснил Федоров.