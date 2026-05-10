В МИД России жёстко прошлись по Мерцу после его слов о Дне Европы

10 мая 2026, 01:51

Захарова: Без победы советского народа никакого Дня Европы не было бы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о Дне Европы. Об этом сообщает РИА Новости.





Ранее канцлер ФРГ заявил на пресс-конференции, что обсудит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в РФ по случаю 9 Мая. Мерц пообещал устроить отдельный разговор на тему того, что словацкий политик предпочёл отметить в российской столице День Победы, а не День Европы.





«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — подчеркнула Захарова.