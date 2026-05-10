В МИД России жёстко прошлись по Мерцу после его слов о Дне Европы
Захарова: Без победы советского народа никакого Дня Европы не было бы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о Дне Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее канцлер ФРГ заявил на пресс-конференции, что обсудит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в РФ по случаю 9 Мая. Мерц пообещал устроить отдельный разговор на тему того, что словацкий политик предпочёл отметить в российской столице День Победы, а не День Европы.
«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — подчеркнула Захарова.Дипломат также добавила, что сколько ни спасай таких людей, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь.
Вчера «Радио 1» передавало, что Захарова иронично провела параллель между Владимиром Зеленским и певицей Аллой Пугачёвой. Её комментарий был связан с «указом» главы киевского режима, в котором он «разрешил» России провести парад на Красной площади.