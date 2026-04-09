Глава СК затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинских услуг на Сахалине

Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащей медицинской помощи на Сахалине
На Сахалине возбудили уголовное дело из-за некачественного оказания медицинской помощи пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Поводом для расследования стала история местной жительницы, прозвучавшая в эфире одного из федеральных телеканалов. Отмечалось, что состояние женщины резко ухудшилось после проведённой операции. Пациентке потребовались повторное хирургическое вмешательство и длительное лечение. Уголовное дело завели по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Кроме того, пострадавшая заявила о возможных мошеннических действиях со стороны врача: по её словам, медик потребовал перевести ему часть оплаты за лечение отдельно.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Сахалинской области Базарову Б.Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в эфире программы», — говорится в материале.Ранее «Радио 1» передавало, что в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после смерти 27-летней роженицы. О гибели Анны в Новочеркасске стало известно вчера вечером. По предварительной информации, беременной четырежды вкололи эпидуральную анестезию, и девушка впала в кому.