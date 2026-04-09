Глава СК затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинских услуг на Сахалине

09 апреля 2026, 02:48

Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащей медицинской помощи на Сахалине

Александр Бастрыкин

На Сахалине возбудили уголовное дело из-за некачественного оказания медицинской помощи пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





Поводом для расследования стала история местной жительницы, прозвучавшая в эфире одного из федеральных телеканалов. Отмечалось, что состояние женщины резко ухудшилось после проведённой операции. Пациентке потребовались повторное хирургическое вмешательство и длительное лечение. Уголовное дело завели по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.





«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Сахалинской области Базарову Б.Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в эфире программы», — говорится в материале.